Lo spagnolo potrebbe lasciare il Bayern Monaco: i blaugrana proveranno a prenderlo ma su di lui c'è anche il Manchester City di Guardiola.

0 condivisioni

51 minuti fa di Elmar Bergonzini

Sarebbe una cessione eccellente, ma probabilmente inevitabile. Thiago Alcantara sembra destinato a lasciare il Bayern Monaco durante la prossima finestra di calciomercato. Lo spagnolo in Germania non si sente valorizzato quanto vorrebbe, per questo ha intenzione di andare via. E i dirigenti tedeschi non sembrano intenzionati a trattenerlo.

Può essere quindi uno dei migliori colpi del prossimo calciomercato, almeno per quel che riguarda il centrocampo. Stando a quanto riportato dal media spagnolo Sport, su Thiago ci sarebbe il Barcellona. I catalani hanno bisogno di trovare un giocatore che possa sostituire Iniesta senza farlo rimpiangere e Alcantara potrebbe essere il profilo giusto.

Stando alle prime indiscrezioni il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per riportare il giocatore a casa (è cresciuto proprio nel settore giovanile blaugrana e lì ha esordito nel grande calcio). Il Bayern Monaco però avrebbe rispedito al mittente la prima proposta: per prenderlo servono circa 80 milioni di euro.

Vota anche tu! Thiago Alcantara andrebbe bene al Barcellona per il post-Iniesta? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Thiago Alcantara andrebbe bene al Barcellona per il post-Iniesta? Condividi



Calciomercato Barcellona, offerti 50 milioni per Thiago Alcantara

Probabile che alla fine si possa trovare un'intesa sul cartellino, magari a metà strada (fra i 65 e i 70 milioni di euro). Il Bayern, nel 2013, pagò il giocatore poco meno di 30 milioni di euro. Cifre alte per l'epoca e che oggi, con i prezzi gonfiati, permetteranno ai tedeschi di fare una grande plusvalenza. Su Thiago, però, non c'è solo il Barcellona.

Getty Thiago Alcantara con James Rodriguez e Lewandowski

A volerlo a Monaco e a renderlo uno dei giocatori più importanti della squadra fu infatti Pep Guardiola. Il tecnico catalano vorrebbe ora ripetere il colpo con il Manchester City. Nella trattativa di calciomercato con il Bayern Monaco potrebbero quindi inserirsi anche i Citizens, che di certo non avrebbero problemi a competere con gli spagnoli. E per i bavaresi potrebbe aumentare il gruzzoletto che hanno a disposizione per il calciomercato. Per questo quella di Thiago sarebbe una cessione eccellente ma probabilmente inevitabile per migliorare. Lì, d'altronde, il Bayern ha già preso Goretzka a parametro zero.