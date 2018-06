Secondo il CIES, il Centro Internazionale di Studi dello Sport, il bomber inglese vale più di tutti (201 milioni). Insigne, 23mo, quotato più di Ronaldo e Icardi.

2 condivisioni

04 giu 2018 di Alberto Casella

Forse non tutti sanno che cosa sia il CIES. Acronimo di Centro Internazionale di Studi dello Sport, il CIES è un ente indipendente creato nel 1995 come joint venture tra la FIFA, l'Università e la città di Neuchatel.

Utilizzando un approccio multidisciplinare che coinvolge i settori più diversi, dal diritto alla sociologia, dalla geografia alla storia, al management, il Centro offre servizi di ricerca, istruzione e consulenza di alto livello al mondo dello sport, calciomercato incluso.

Più in dettaglio, come specifica il suo sito web, lo scopo primario del CIES è incoraggiare il progresso continuo e lo sviluppo sostenibile nella gestione dello sport in tutto il mondo, utilizzando appieno la propria rete internazionale di partner.

150 Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-78

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-79

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-80

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-81

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-82

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-83

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-84

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-85

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-86

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-87

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-88

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-89

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-90

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-91

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-92

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-93

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-94

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-95

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-96

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-97

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-98

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-99

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-100

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-101

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-102

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-103

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-104

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-105

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-106

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-107

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-108

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-109

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-110

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-111

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-112

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-113

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-114

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-115

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-116

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-117

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-118

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-119

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-120

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-121

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-122

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-123

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-124

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-125

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-126

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-127

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-128

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-129

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-130

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-131

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-132

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-133

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-134

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-135

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-136

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-137

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-138

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-139

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-140

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-141

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-142

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-143

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-144

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-145

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-146

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-147

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-148

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-149

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-150

Facebook Twitter Pinterest Tottenham Hotspur v Leicester City - Premier League 2017/2018-foto-151

Chiudi 1 di 150

Calciomercato e algoritmi: Kane il più costoso e Insigne vale più di CR7

Fra le mission del CIES, dunque, c'è anche quella di dare il proprio contributo a fare chiarezza in ambito di calciomercato. E proprio in quest'ottica l'ente pubblica periodicamente una tabella con la stima dei valori dei singoli calciatori calcolata sulla base di un algoritmo molto complesso che tiene conto di una cinquantina di variabili.

Getty Images Harry Kane vale oltre 201 milioni di euro secondo il CIES

Le principali di queste variabili riguardano il livello del club di appartenenza, la lega a cui è iscritto e i suoi risultati. Poi vengono monitorati altri aspetti che vanno dall'età del giocatore alla sua posizione in campo, dai gol segnati alla durata del contratto e così via.

Getty Images Neymar e Mbappé, secondo e terzo della graduatoria CIES

L'ultima tabella resa nota oggi dal CIES ha incoronato Harry Kane come giocatore con la massima valutazione sul calciomercato - per lo meno virtuale - stimata in poco più di 201 milioni di euro. La punta del Tottenham precede Neymar con 195, Mbappé a quota 186 e Messi a 184. Un solo rappresentante della Serie A nella top ten: è Paulo Dybala, nono, con 164 milioni.

Insigne meglio di Cristiano Ronaldo

A proposito del nostro campionato, il secondo nella lista è Lorenzo Insigne - che è anche il primo italiano della speciale classifica - 23mo con una quotazione di ben 104 milioni, uno in più di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo, ma davanti pure a giocatori come Agüero, Lewandowski, Icardi e Alexis Sanchez.

Google Insigne e Cristiano Ronaldo, 23mo e 24mo della tabella CIES

Donnarumma è il più giovane della lista

Nelle prime 10 posizioni ci sono giocatori da 6 paesi: Inghilterra (Kane e Alli), Belgio (de Bruyne e Lukaku), Argentina (Messi e Dybala), Francia (Mbappé e Griezmann), Brasile (Neymar) ed Egitto (Salah). Con 16 giocatori, la Francia è il paese più rappresentato tra i primi 100. Cristiano Ronaldo è il calciatore più anziano quotato, mentre Gigio Donnarumma (73mo con 67,5 milioni) è il più giovane.

Getty Images Donnarumma è il giocatore più giovane presente nella classifica

I valori più alti stimati per posizione sono quelli per Ederson (portieri, 104,6), Samuel Umtiti (centrali, 111,5), Kyle Walker (terzini, 89,8), Saúl Ñíguez (centrocampisti difensivi, 100,5) , Kevin de Bruyne (centrocampisti a tutto campo, 167,2), Dele Alli (centrocampisti offensivi, 171), Neymar (esterni d'attacco, 197,5) e Harry Kane (centravanti, 201,2).

La Top 10 della classifica

Harry Kane - 201,2 Neymar - 195,7 Kylian Mbappe - 186,5 Lionel Messi - 184,2 Mohamed Salah - 171,3 Dele Alli - 171 Kevin De Bruyne - 167,2 Antoine Griezmann - 164,5 Paulo Dybala - 164,3 Romelu Lukaku - 163,4

Fra gli altri piazzamenti interessanti vanno citati il 12mo di Coutinho (154,6), il 14mo di Pogba (144,9), seguito a brevissima "distanza di quotazione" da Firmino e Gabriel Jesus. Più staccati il 17mo e 18mo posto di Hazard e Luis Suarez, entrambi poco sopra i 120 milioni. Higuain, Insigne e Cristiano Ronaldo occupano le posizioni dalla 22ma alla 24 con quote intorno a 104, mentre Icardi è 32mo con 92,5 con otto posizioni di vantaggio su Immobile a 90 milioni.

77 Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-2

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-3

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-4

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-5

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-6

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-7

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-8

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-9

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-10

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-11

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-12

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-13

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-14

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-15

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-16

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-17

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-18

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-19

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-20

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-21

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-22

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-23

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-24

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-25

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-26

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-27

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-28

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-29

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-30

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-31

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-32

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-33

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-34

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-35

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-36

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-37

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-38

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-39

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-40

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-41

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-42

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-43

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-44

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-45

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-46

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-47

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-48

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-49

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-50

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-51

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-52

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-53

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-54

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-55

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-56

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-57

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-58

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-59

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-60

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-61

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-62

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-63

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-64

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-65

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-66

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-67

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-68

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-69

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-70

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-71

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-72

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-73

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-74

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-75

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-76

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-77

Facebook Twitter Pinterest Lazio v Internazionale - Serie A 2017/2018-foto-78

Chiudi 1 di 77

Dalla lista del CIES esce anche un'indicazione per Lotito e Marotta, grazie alla valutazione del laziale Milinkovic-Savic, quotato 75,4 milioni, al 54mo posto, mentre Federico Chiesa viaggia già sui 63 milioni, più di Belotti e Pellegrini che, con poco più di 54 milioni, occupano rispettivamente la posizione numero 99 e 100 della tabella CIES.