Calcio a 5, finale Scudetto: Acqua&Sapone-Luparense 5-3

Gli abruzzesi si portano avanti 2-1 nella serie: mercoledì 5 giugno c'è gara 4, la partita che potrebbe valere lo Scudetto.

47 minuti fa

È il Pala Papa Giovanni Paolo II di Pescara il teatro della gara 3 delle finali Scudetto di calcio a 5 tra Acqua&Sapone e Luparense: 1-1 la serie dopo le due gare di Bassano del Grappa, con la vittoria dei campioni d'Italia in carica in gara 1 (5-3 il risultato finale) e il pareggio dell'Acqua&Sapone in gara 2 (8-7 al termine dei tiri di rigore).

Una fase del riscaldamento prima di gara 3

L'Acqua&Sapone domina il primo tempo

I padroni di casa partono subito forte, e la Luparense fa fatica a gestire la pressione dell'Acqua&Sapone. Dopo tre minuti di gioco arriva l'ammonizione per Mello che butta giù De Oliveira autore di una pericolosa incursione centrale. Il leit-motiv della prima frazione di gioco è chiaro: gli abruzzesi ci provano, mentre la Luparense si difende con ordine, respingendo con attenzione le conclusioni a rete degli avversari. Il gol dell'1-0 arriva al 10': Jonas resiste alla pressione di Honorio, e propizia con una buona dose di caparbietà il vantaggio firmato da De Oliveira.

L'Acqua&Sapone continua a spingere: il tiro dalla destra a incrociare di Bocao si spegne poco distante dalla porta difesa di Miarelli, la Luparense si fa vedere con un tiro senza grosse di pretese di Jefferson, poi è Lima a impegnare ancora una volta Miarelli che respinge in angolo. La partita cresce d'intensità, e al 15' arriva il raddoppio: è ancora Jonas bravo ad approfittare di un'indecisione degli avversari in fase di disimpegno, eludendo l'intervento di Miarelli per poi depositare il rete la palla del 2-0. Al 16' arriva l'espulsione di Mello, che blocca ancora una volta fallosamente una ripartenza a centrocampo di De Oliveira.

Il secondo tempo

La Luparense torna in campo più determinata rispetto alla prima frazione di gioco e i risultati si vedono quasi subito: dopo tre minuti arriva il gol di Rafinha, che accorcia le distanze. Cento secondi e c'è una buona occasione per l'Acqua&Sapone, ma la conclusione di Lima è disinnescata da Miarelli. Al 6' però Jonas è ancora protagonista, trovando la conclusione che vale il 3-1. Il numero 20 non è sazio, e poco dopo è la traversa a negargli la gioia del terzo sigillo personale.

In porta, intanto, Stefano Mammarella è attento e in più di un'occasione è bravo a rendere vani i tentativi avversari. Al 9' arriva anche il 4-1, grazie alla precisa conclusione di Bocao, al 13' il 5-1 di Bertoni e poi il 5-2 ancora di Rafinha. La Luparense non molla, e quando mancano 2' e 17'' arriva il 5-3, in gol ancora Rafinha.

Finale scudetto Calcio a 5: i prossimi appuntamenti su Fox Sports

Un giorno di riposo e sarà già gara 4, con il primo match-point per l'Acqua&Sapone. Se la Luparense dovesse pareggiare la serie, lo Scudetto si deciderà nell'ultima gara di Bassano del Grappa. Tutte le partite in diretta e in esclusiva su FOX Spots (ch 204)