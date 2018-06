L'attaccante francese torna sul gol che ha sbloccato la finale di Kiev.

un'ora fa

Non parlategli di fortuna, Karim Benzema potrebbe indispettirsi. L'attaccante francese non vuole sentir di parlare di buona sorte, per lui il gol segnato in finale di Champions League è solamente frutto del lavoro.

Parliamo della rete che lo scorso 26 maggio ha sbloccato Real Madrid-Liverpool. Correva il 51', il match era sullo 0-0 quando Karius si è dimenticato che quella in corso era una finale di Coppa dei Campioni.

Il portiere dei Reds ha alzato la testa col pallone tra le mani, ha rinviato senza accorgersi ci fosse Benzema in agguato e ha di fatto regalato al 9 dei Blancos il gol dell'1-0. Proprio di questa azione è tornato a parlare Benzema: