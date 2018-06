I titoli di tutti i quotidiani sportivi si concentrano sulle vicende di calciomercato delle big e sulla magnifica pole position di Valentino Rossi al Mugello.

45 minuti fa

Si mette da parte la sconfitta della Nazionale e tornano di moda le voci di calciomercato. L'attenzione della rassegna stampa è rivolta alle vicende di casa Juve, alla ricerca di un sostituto di Higuain e con Perin che ormai sembra ad un passo dal bianconero.

Non solo. Sembra che Yonghong Li stia studiando una strategia per rifinanziare il debito e convincere la UEFA a non estromettere il Milan dalle coppe europee. E poi ovviamente ampio spazio alla pole position di Valentino Rossi al Mugello.

Anche all'estero a tenere banco è il calciomercato, il nome è quello di Griezmann, con un occhio ai Mondiali che stanno per iniziare. Nella rassegna stampa dei quotidiani sportivi spagnoli si parla sempre del successore di Zidane sulla panchina del Real Madrid.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan, il piano Li"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si divide su più temi, a cominciare dall'idea di Yonghong Li di rifinaziare il debito: i famosi 180 milioni che la proprietà cinese deve restituire al fondo Elliott. Non da meno la storica pole position di Valentino Rossi con tanto di record della pista al Mugello. E infine l'asta per Federico Chiesa: su di lui Juventus, Inter e tre inglesi.

Il Corriere dello Sport: "Lewa, altro che Icardi!"

Il Corriere dello Sport apre con il calciomercato e con la pazza idea per l'erede di Higuain: in caso di partenza dell'argentino, infatti, Marotta starebbe pensando a Lewandowski (ormai al passo d'addio col Bayern Monaco). Da escludere la pista Icardi secondo il quotidiano romano.

Tuttosport: "Perin abbraccia la Juve"

Intanto Tuttosport dà il suo personale benvenuto a Mattia Perin: l'ormai ex portiere del Genoa sta per diventare un calciatore bianconero a tutti gli effetti. Martedì in Lega il vertice decisivo per chiudere l'affare. E intanto il Torino è alla ricerca di un difensore per rinforzare il reparto arretrato.

L'Équipe: "L'esprit de Castres"

L'apertura de L'Équipe è dedicata interamente all'impresa del Castres, squadra di rugby che trionfa nella finalissima del Top 14 contro il Montpellier. Erano i meno accreditati per la vittoria finale, e dopo aver battuto anche Tolosa e Racing 92, i ragazzi di Urios laureano campioni di Francia 2018 per la quinta volta nella loro storia.

As: "La prueba del 9"

Passiamo ora alla rassegna stampa dei principali quotidiani sportivi spagnoli. As si concentra sulla Nazionale di Lopetegui e sulle scelte del ct nel ruolo di prima punta: sono in tre in lizza per quel posto. Da Diego Costa a Rodrigo, passando per Iago Aspas. Stasera amichevole con la Svizzera.

Sport: "Ultimatum a Griezmann"

Il Barcellona vorrebbe chiudere al più presto l'acquisto di Griezmann e lancia l'ultimatum sia al giocatore che all'Atletico di Madrid. Il futuro dell'attaccante francese, secondo Sport, si deciderà prima dell'inizio dei Mondiali in Russia.

Mundo Deportivo: "¡Campeonas!"

La prima pagina di Mundo Deportivo è dedicata alla vittoria del Barcellona femminile nella finale di Coppa della Regina (l'equivalente della Coppa del Re per gli uomini). Decisivo il gol al 122' di Mariona Caldentey per regalare la vittoria contro l'Atletico di Madrid. Taglio alto dedicato alla trattativa per portare Griezmann in blaugrana.

Marca: "Levy aleja a Pochettino"

Stando alla prima prima pagina di Marca, il presidente del Tottenham Levy avrebbe posto il suo veto per la partenza di Pochettino. Il tecnico è considerato l'uomo chiave nel progetto del club inglese, anche se i precedenti di Bale e Modric fanno ben sperare in casa Blanca.

A Bola: "No bom caminho"

Sul pareggio senza gol tra Portogallo e Belgio si focalizza l'apertura di A Bola: il quotidiano sportivo sottolinea il buon avvicinamento della Nazionale ai prossimi Mondiali. Nonostante l'assenza di Cristiano Ronaldo, i campioni d'Europa in carica non hanno ceduto il passo.