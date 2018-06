MotoGP, dove vedere il Gran Premio del Mugello in TV e streaming

Torna anche quest'anno l'appuntamento in Italia per il motomondiale: in pista alle 14 sul circuito toscano, gara in diretta su Sky Sport MotoGP HD e in chiaro su TV8.

Daniele Rocca

Il destino del mondiale passa dal Mugello. Sesto appuntamento del calendario MotoGP, con il tricolore che sventola tra le colline dell'Appennino Tosco-Emiliano. La terra di mezzo che separa il nord dal centro Italia, un circuito che può fare la differenza su una stagione già in pugno di Marc Marquez. Servirà la scossa dei portabandiera per rimischiare le carte in tavola, a cominciare da Andrea Dovizioso. Al pilota della Ducati si aggiungono Valentino Rossi, Andrea Iannone e Danilo Petrucci.

Tutti potenzialmente protagonisti nel Gran Premio d'Italia, che come al solito potrà contare su una cornice di pubblico d'eccezione: si punta a battere il record dello scorso anno di 165mila presenze. Una delle piste più belle della MotoGP, avvalorata dalla passione per il mondo delle due ruote. Servirà anche il loro sostegno per avere la meglio sul favorito Marquez (anche lui molto apprezzato dai tifosi italiani).

Il campione del mondo in carica è anche leader della classifica del 2018: le cadute di Zarco e Dovizioso di due settimane fa a Le Mans hanno spianato la strada al pilota della Honda, che ha potuto così allungare in classifica. Attualmente il pilota più vicino è Vinales, secondo nella graduatoria generale, staccato di 36 punti (95 contro 59). Subito dietro Zarco e Rossi, mentre Dovizioso si trova addirittura a 49 punti di distanza dalla testa del mondiale.

MotoGP, dove vedere il GP del Mugello in TV e streaming

Tracciato affascinante e pieno di storie da raccontare. Sull'asfalto del Mugello dovrebbero essere favorite le Yamaha, che qui detengono un insolito record: negli ultimi 14 anni la M1 ha trionfato per 10 volte. L'ultima vittoria, quella dello scorso anno, la detiene Andrea Dovizioso. Guai a sottovalutare Valentino Rossi e il suo Mu-giallo. Il pilota di Tavullia si trasforma letteralmente quando si tratta della tappa italiana del mondiale.

Ecco un'altra variabile da tenere in considerazione e che aggiunge molto interesse sulla MotoGP e al Gran Premio d'Italia in programma per domenica 3 giugno. La gara, come di consueto, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP HD, canale 208 di Sky, ma anche su Sky Sport 1. Non finisce qui. Per chi non è abbonato, l’evento sul circuito italiano sarà visibile anche in chiaro, completamente gratis, su TV8. Per tutti coloro che volessero seguire l'evento in streaming, invece, potranno farlo su NowTv, la internet tv di Sky che si può trovare al link www.nowtv.it/sport/.

Il programma del Gran Premio del Mugello

In diretta per gli abbonati Sky:

Ore 8.30: Paddock Live

Ore 8.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live Gara

Ore 13.30: Grid

Ore 14: Gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live – Ultimo Giro

In chiaro su TV8:

Ore 11: Gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live Gara

Ore 13.30: Grid

Ore 14: Gara MotoGP

In streaming e on demand su NowTv: