Il ds capitolino vara la lista dei possibili acquisti: c'è l'idea che porta all'esterno basco, con Cristante sempre più vicino e Talisca che pare destinato alla Cina.

3 ore fa di Massimiliano Rincione

Grandi nomi in ballo per il calciomercato della Roma. Il ds Monchi, forte di un tesoretto derivato dalla semifinale raggiunta nella scorsa Champions League, può finalmente operare senza l'ossessione di cedere uno dei propri gioielli svendendolo al miglior offerente. Ecco perché è lecito aspettarsi una forte imposizione da protagonisti per i giallorossi, che puntano soprattutto a rafforzare centrocampo e fasce con nomi di primo piano. In quest'ottica, per quanto riguarda la linea mediana, sembrerebbe praticamente fatta per Cristante: l'agente, interpellato da RMC, ha confermato la volontà del ragazzo nello sciogliere le riserve entro la prossima settimana.

A confermare anche l'ormai certa partenza dell'ex Pescara e Palermo anche il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, che ai microfoni di Sky Sport ha risposto con un "probabile" a chi gli chiedeva se il giocatore fosse pronto a lasciare la Dea. Per un centrocampista che si avvicina un altro però sembra prendere direzioni opposte, con Talisca che pare indirizzato verso la Super League cinese. A nulla sono serviti i tentativi di Monchi, che pur aveva pressato ottimamente il Benfica: i lusitani, infatti, vogliono monetizzare al massimo dalla cessione del loro ex top player, in prestito biennale al Besiktas. Fredda, attualmente, la pista proposta da Fanatik e che porterebbe a Sahin del Borussia Dortmund, vicino al ritorno in patria col Galatasaray pronto ad accoglierlo in questa sessione di calciomercato estiva.

Sul capitolo esterno offensivo, invece, continua il braccio di ferro con l'Ajax per Justin Kluivert. A nulla, secondo il Corriere dello Sport, è servita l'offensiva del Tottenham, che si è visto immediatamente pareggiare dai giallorossi l'offerta da 25 milioni precedentemente avanzata per il figlio d'arte. Ultima parola adesso ai Lancieri, che dovranno sciogliere le riserve al più presto. Nome alternativo a quello della giovane ala olandese parrebbe essere quello di Iker Muniain: il "Messi basco", che negli anni passati si candidava a next big thing del movimento calcistico iberico, potrebbe trovare nuova linfa fuori dai confini di Bilbao: Monchi, forte delle stagioni non eccezionali disputate recentemente dal ragazzo, tenterà di strapparlo al club biancorosso a prezzo di saldo.

Calciomercato Roma: tutte le altre trattative

Non solo Muniain comunque tra gli obiettivi di Monchi, che nella missione spagnola svelata da Il Corriere della Sera avrebbe sondato il terreno anche per Fabian Ruiz del Betis. Il talentuoso centrocampista andaluso però parrebbe veramente vicino al Napoli di Carletto Ancelotti, con i partenopei pronti a pagare la clausola rescissoria da 32 milioni di euro presente sul contratto del ragazzo. Altri nomi in ballo per i giallorossi sarebbero quelli di Hector Herrera del Porto - con un contratto in scadenza a giugno 2019 -, menzionato da La Gazzetta dello Sport ed in passato accostato al Napoli, e Diego Laxalt, che piace anche ai cugini della Lazio. Stallo, infine, sul fronte Berardi, pupillo di mister Eusebio Di Francesco ed accostato ai capitolini ormai da diverse sessioni di calciomercato.