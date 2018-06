Zidane joining qatar to coach national team for World Cup 2022. 50mn à year over 4 years ... Money talks ?

Ben 50 milioni di euro l'anno entrerebbero nelle tasche del vincitore delle ultime tre Champions League, se davvero decidesse di diventare commissario tecnico della nazionale qatariota e provare in questi 4 anni a renderla all'altezza di un Mondiale che disputerà per la prima volta nella propria storia (e solo perché Paese ospitante). Zidane aveva annunciato di volersi prendere un anno sabbatico prima di tornare a vivere lo stress da panchina: l'impegno "part-time" da commissario tecnico e 200 milioni di euro in più nel giro di 4 anni, potrebbero anche fargli cambiare idea.

Sarebbero 200 i milioni offerti dal Qatar a Zidane per convincerlo a sposare il progetto mediorientale per i prossimi 4 anni, quelli che condurranno ai Mondiali del 2022, organizzati proprio nella penisola araba che affaccia sul Golfo Persico.

Subito dopo le sue parole - "dopo tre anni ho bisogno di qualcosa di diverso" - le prime ipotesi di calciomercato hanno subito spinto per un suo prossimo futuro nell'altra società di alto livello con la quale ha trascorso gran parte della sua vita da calciatore, la Juventus, oppure alla guida della nazionale francese, come erede di Didier Deschamps.

L'allenatore francese è per ovvi motivi uno dei pezzi pregiati del calciomercato dei tecnici, un big che fa gola a molti club. E non solo.

Neanche il tempo di metabolizzare l'addio al Real Madrid con tre Champions League vinte (e molto altro) in due anni e mezzo di mandato, che Zinedine Zidane potrebbe rituffarsi in una nuova esperienza, completamente diversa da quella appena abbandonata.

Maxi offerta dalla nazionale qatariota per convincere l'ex allenatore del Real Madrid a diventare commissario tecnico in vista dei Mondiali 2022 in Medio Oriente.

