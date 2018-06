I gialloneri sono fortemente interessati a due ragazzi molto promettenti. Bafounta, 16enne del Nantes e Matthews, 17enne dell'Ajax Cape Town. Ma non saranno gli unici colpi.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Si deve rifondare, bisogna seminare. Il Borussia Dortmund, finita una stagione particolarmente deludente (si è qualificata alla Champions League solo grazie alla differenza reti e anche in campo internazionale ha fatto relativamente male) ha bisogno di riscattarsi. La società, come più volte affermato dall'amministratore delegato Watzke e dal direttore sportivo Zorc, ha intenzione di investire molto sul calciomercato.

Da quelle parti, però, non si investe solo sulla prima squadra. I soldi a disposizione per il calciomercato non verranno spesi solo per giocatori conosciuti e affermati, ma anche per alcuni giovani promettenti. Il Borussia Dortmund, d'altronde, è sempre stato attento in tal senso. Ha preso Kagawa quando giocava ancora nella seconda divisione giapponese, anche i vari Lewandowski, Perisic e Gundogan erano semi-sconosciuti.

La rosa in vista della prossima stagione verrà rivoluzionata, ma i primi due colpi del Borussia Dortmund, verosimilmente, saranno due giocatori destinati alla seconda squadra o alla primavera. Si tratta di Kamal Bafounta, 16enne del Nantes, e di Tashreeq Matthews, 17enne dell'Ajax Cape Town.

Stando a quanto riportato da L'Euqipe le due trattative sarebbero in fase di chiusura. Kamal Bafounta, il 16enne del Nantes, è un franco-spagnolo e viene considerato il nuovo Pogba. Alto 193 centimetri, è molto forte fisicamente. Allo stesso tempo però è dotato di un'ottima tecnica. Si tratta di un centrocampista moderno, bravo sia in fase offensiva che in fase difensiva. Recentemente ha giocato anche con la nazionale Under 16 della nazionale francese.

www.soccerladuma.co.za Tashreeq Matthews

Molto interessante anche il profilo di Tashreeq Matthews. Il sudamericano ha esordito a soli 17 anni con la nazionale U20 del suo paese segnando un gol contro i pari età dell'Inghilterra. Veloce e rapido anche con la palla al piede, può giocare sia come trequartista centrale che sull'esterno. Il Borussia Dortmund deve rifondare e per farlo decide di seminare. Il calciomercato per qualcuno è anche questo.