L'ex allenatore del Paris Saint-Germain pronto a firmare dopo la risoluzione di Conte: per Sarri fatale la clausola rescissoria da pagare entro il 31 maggio.

Sorpasso compiuto. Laurent Blanc è il favorito numero 1 per prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea: il francese ex Paris Saint-Germain ha superato Maurizio Sarri nella griglia di preferenze del patron dei Blues, Roman Abramovich, e il suo arrivo alla guida del club potrebbe chiudere una delle vicende più spinose di questa prima fase del calciomercato estivo 2018.

L'avvicinamento tra Blanc e il Chelsea, già ventilato nelle scorse ore, si è fatto sempre più evidente. A riportalo è Sky Sports: in Inghilterra sono certi che a influire sulla virata decisiva per non portare Maurizio Sarri sulla panchina del club è stata la clausola liberatoria pari a oltre 8 milioni di euro stabilita dal Napoli per liberare l'allenatore, considerata troppo alta dai Blues.

Nessun tentativo per Zinedine Zidane, quindi. La prima pedina del calciomercato che verrà per il Chelsea potrebbe essere francese e sedere in panchina. Blanc, spiegano da Londra, avrebbe già incontrato più volte l'entourage di Abramovich per definire l'accordo: le parti sarebbero già ai dettagli, ma per mettere nero su bianco l'intesa occorrerà attendere la risoluzione del contratto che lega Antonio Conte al club con il quale ha vinto la Premier League 2016/2017.

Getty Images Premier League, Antonio Conte lascerà il Chelsea dopo due anni

Laurent Blanc e non Maurizio Sarri, quindi: per l'allenatore esonerato dal Napoli dopo tre stagioni sulla panchina degli azzurri le possibilità di un posto alla guida di un'altra squadra con il blu nei colori sociali sono ridotte all'osso. Dopo una serie di abboccamenti durata per diverse settimane, il Chelsea non ha voluto pagare la clausola di 8 milioni per liberare Sarri dal Napoli, preferendo così orientare il proprio calciomercato sull'allenatore francese, fermo dall'estate 2016, al termine della sua avventura con il Paris Saint-Germain.

Getty Images Calciomercato, Maurizio Sarri si allontana dal Chelsea

Alla guida dei parigini Blanc in tre stagioni ha conquistato 3 volte la Ligue 1, tre coppe di Lega, tre coppe di Francia e due supercoppe nazionali. Per definire l'intesa tra l'ex difensore dell'Inter e il Chelsea mancano solo gli ultimi dettagli. La firma però potrà arrivare solo dopo la rescissione tra Conte e i Blues. E Sarri? Continua a riscuotere un elevato indice di gradimento in Premier League. Se Mauricio Pochettino dovesse diventare un obiettivo concreto del Real Madrid per sostituire Zidane, l'allenatore italiano potrebbe diventare un profilo gradito al Tottenham. L'effetto domino sulle panchine del calcio europeo è pronto ad avere il via.