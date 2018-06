L'attaccante francese sarebbe stato convinto a restare a Madrid da un'offerta di 20 milioni netti a stagione. E intanto la FIFA potrebbe sanzionare i blaugrana.

2 condivisioni

un'ora fa

Uno dei nomi più chiacchierati sul calciomercato, uno di quei giocatori capaci di spostare gli equilibri. Parliamo di Antoine Griezmann, che svelerà il suo futuro prima dell'inizio del Mondiale russo. La deadline è quindi fissata per il 16 giugno, quando la Francia di Deschamps esordirà contro l’Australia.

Resterà all'Atletico Madrid o si trasferirà al Barcellona? Se fino a pochi giorni fa sembrava scontato il passaggio in blaugrana, ora invece ha ripreso quota la permanenza in maglia colchonera. Griezmann, che ha un contratto fino al 2022 e da luglio vedrà dimezzarsi la sua clausola di 200 milioni di euro, sarebbe infatti stato convinto da un'offerta di 20 milioni a stagione (il Barça offre un quinquennale a 15 milioni a stagione).

Intanto AS scrive che il Barcellona, già denunciato dall'Atletico per aver contattato il francese in un periodo in cui non era permesso (un club può contattare un giocatore con l'autorizzazione della società che ne detiene il cartellino o entro sei mesi dalla scadenza del contratto del calciatore), rischia di essere pesantemente sanzionato dalla FIFA. Il rischio, come già successo in passato, è che ai catalani venga imposto il blocco del mercato.