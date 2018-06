Ieri, prima del fischio d'inizio di gara-1 della finale scudetto di calcio a 5 Ternana-Kick Off Milano (terminata 7-3 in favore delle padrone di casa), Presto ha ricevuto una targa dal presidente Andrea Montemurro . Presente, ovviamente, anche la Lunardi, che non arbitrerà mai più una partita di Pamela, ma le sarà grata all'infinito per averle salvato la vita.

