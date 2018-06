Le arti marziali miste si fondono col rap in questa seconda edizione di The Golden Cage, evento che unisce la cultura underground del rap agli sport da combattimento.

33 minuti fa di Massimiliano Rincione

Le MMA italiane tornano su FOX Sports. Il prossimo 9 giugno, in diretta dal Palasesto di Sesto San Giovanni (Milano), l'ottagono nostrano si tingerà d'oro per la seconda edizione di The Golden Cage. Un progetto ambizioso e particolare, che si pone come obiettivo quello di unire due mondi all'apparenza contrapposti quali quelli del rap e delle arti marziali miste, nell'ottica di una congiunzione che mira a collegare i punti in comune presenti nella cultura undeground dei due mondi.

Un evento nato soprattutto dalle menti di Luigi Perillo, presidente di Superbia Management, Samuele Sanna, manager di diversi fighter nostrani e il noto rapper Jake La Furia. A coadiuvarli anche Mattia Bogianchino, promoter e co-organizzatore dell'evento. Lo show, strutturato in maniera ben dettagliata e ancor più curato della prima edizione, proporrà un'alternanza tra esibizioni canore e match di MMA. Tra i rapper che si esibiranno all'evento nuove leve della scena nostrana come Quentin40, Lazza e Vegas Jones, che guideranno il pubblico verso lo showcase di Emis Killa, vero mattatore musicale della serata. Il rapper brianzolo, da sempre dichiaratosi appassionato sfegatato del mondo ottagonale, avrà dunque modo di prender parte in maniera attiva alla scena sportiva dello Stivale.

Per quanto riguarda la fight card, invece, basti sapere che tra i protagonisti vi saranno atleti come Daniele Scatizzi, il quale può vantare presenze al Brave e al Bellator, Danilo Belluardo, ex Bellator ed ex contendente al titolo FFC, e Chiara Penco, fresca campionessa pesi paglia EFC. Altrettanto importanti però le presenze del "Barbaro" Andrea Fusi, fighter ostico e molto noto nella zona, Francesco Moricca, ex kickboxer con trascorsi al Bellator e Manolo Zecchini, enfant prodige della scena italiana e tra i talenti più luminescenti dell'intero panorama delle MMA europee. Completano la card altri combattenti come Leon Aliu, attuale campione pesi medi IFC, Gregorio La Torre, Orlando D'Ambrosio, Danyel Pilò, Manolo Scianna, Petru Biclea, Enrico Cortese ed Emanuele Zaccaria.

MMA: i protagonisti di TGC2 presto su FOX Sports.it

