Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è un fiume in piena. In un'intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, il patron degli azzurri parla di Sarri, Ancelotti, Jorginho, Verdi e molto altro. Si parte proprio dal giocatore del Bologna che verrà pagato 25 milioni di euro: "Giuntoli ha fatto tutto ieri", sentenzia ADL. Che poi si sofferma su Carletto:

Su Jorginho e il suo possibile trasferimento al Manchester City:

Il Manchester City ha offerto 45 milioni più 5 di bonus e io ho rifiutato. Per quanto riguarda Hamsik, se ha intenzione di volare Cina non ci opporremo. Ancelotti valuterà la rosa dal 10 al 31 luglio, poi il 4 agosto saremo a Dublino e giocheremo contro il Liverpool. Dico solo che ad oggi in attacco abbiamo Mertens, Milik, Insigne, Callejon, Ounas, Ciciretti, Inglese, Vinicius e Younes che è stato convocato

Inevitabile parlare di Maurizio Sarri:

Chi dice che non andavamo d'accordo dice il falso. Mi sono sempre comportato bene con lui, ma a un certo punto lui ha cominciato a seminare dubbi, a far trapelare insofferenza e sfiducia nei confronti della società. Se mi fai capire che potresti disattendere i tuoi obblighi contrattuali, mi fai capire che potresti arrecarmi dei danni. Lui poi è un allenatore che non partecipa al mercato, Maksimovic è stato il solo acquisto che ha suggerito. Poi mi ha offeso quando ha detto che al prossimo rinnovo avrebbe voluto arricchirsi. Una persona che guadagna 3 milioni lordi a stagione, 4 con i bonus, non può pronunciare parole simili in un Paese che è in zona retrocessione. Se lo libererò? Sarò ragionevolissimo e mi siederò a trattare con chi si presenterà. Non sono un tipo vendicativo