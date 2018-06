Secondo le prime ricostruzioni, l'omicida avrebbe fatto irruzione nell'appartamento situato in un quartiere di Cali per vendicare il tradimento della fidanzata. Oltre a Peñaranda, sono rimasti feriti anche il compagno di squadra Heissen Izquierdo e il giocatore del Toluca Cristian Borja.

Una festa che si è trasformata in tragedia. L'attaccante 24enne del Cortuluà - squadra della seconda divisione colombiana - Alejandro Peñaranda Trujillo è stato ucciso da tre colpi di pistola mentre era a casa di alcuni colleghi per festeggiare.

