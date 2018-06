L'allenatore dei giallorossi Di Francesco vorrebbe tornare a lavorare con l'attaccante azzurro. I neroverdi però non fanno sconti e aspettano un'offerta ufficiale.

8 ore fa di Marco Ercole

Ci aveva già provato (invano) l'anno scorso. Ci sta provando anche in questa sessione estiva. Eusebio Di Francesco vuole portare con sé il suo ex allievo, Domenico Berardi, tornato ancora una volta nel mirino di calciomercato Roma. Dopo aver concluso gli acquisti di Ante Coric e Ivan Marcano, il club giallorosso vuole provare ad arrivare a dama anche in questa circostanza, per regalare al tecnico pescarese un suo pupillo, valorizzato al massimo nelle stagioni insieme al Sassuolo.

Il classe 1994 ha già dato il suo ok al trasferimento, ma per concludere il terzo colpo del calciomercato Roma occorre prima trovare un'intesa tra club.

La valutazione del cartellino dell'attaccante di Cariati Marina, in campo ieri nella partita amichevole della Nazionale di Mancini contro la Francia, non è più sui 50 milioni come un anno fa. La società di James Pallotta dovrà comunque arrivare ad almeno 25 per convincere il Sassuolo a trattare la cessione e accontentare così le richieste di Di Francesco, che vorrebbe averlo a disposizione per l'inizio del ritiro estivo.

Calciomercato Roma, Berardi vicino

Il compromesso potrebbe essere trovato sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto (soluzione gradita alla Roma), ma i neroverdi hanno già lasciato intendere come non vogliano fare sconti, a prescindere dal desiderio di Berardi di provare una nuova esperienza nella Capitale. Lo ha confermato anche il dg Carnevali ai microfoni del Corriere dello Sport:

Se ci saranno le condizioni economiche e tecniche, potremo prendere in considerazione una sua cessione. Ma non ci priveremo di un giocatore solo perché ha il desiderio di andare via. Noi confidiamo nella professionalità.

Il dirigente del club di Squinzi ha spiegato anche che in passato ci sono già stati dei tentativi da grandi club (come Juventus, Inter, la stessa Roma, il Tottenham e squadre francesi), tutti rispediti al mittente. Insomma, se davvero Berardi sarà il terzo colpo del calciomercato Roma, significherà che la società giallorossa avrà messo mano al portafoglio. In Emilia Romagna non intendono fare sconti.