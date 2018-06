Real Madrid, sulla via per Pochettino c'è l'uomo che trasformò Bale in oro

Non è una questione di soldi bensì di prestigio: CR7 vuole essere il numero uno in qualsiasi classifica esistente. Ora la palla passa alla dirgenza del Real Madrid che non pare intenzionata a venire incontro alle richieste del 33enne. Sarà importante anche capire chi siederà sulla panchina nella prossima stagione: il nuovo allenatore potrebbe ricoprire un ruolo fondamentale in questa vicenda.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK