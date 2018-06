Fumata bianca in vista: i bianconeri pronti a pagare il portiere dei liguri 12 milioni, senza contropartite tecniche. Visite mediche possibili già nella prossima settimana.

193 condivisioni

5 ore fa di Luca Guerra

L'obiettivo del calciomercato Juventus per i pali nella stagione 2018/2019 è chiaro: Mattia Perin. I dirigenti bianconeri hanno messo nel mirino da settimane il portiere del Genoa per affiancare Wojciech Szczesny nel complicato compito di sostituire un totem come Gianluigi Buffon e nelle scorse ore i rumors su un'offerta ufficiale formulata al club ligure si sono fatti sempre più insistenti.

Il weekend potrebbe essere decisivo per avvicinare Genova e Torino in un asse di mercato che porterebbe Perin nella rosa della Juventus e diversi milioni di euro nelle casse rossoblù. Circa 12, per l'esattezza: è questa la cifra proposta al Genoa per il cartellino del portiere 1992, dopo che il direttore sportivo bianconero Fabio Paratici aveva incontrato nella giornata di venerdì a Milano l'agente di Perin, Alessandro Lucci.

Un investimento importante, ma moderato se si prendono in considerazione le cifre che circolano alla voce acquisti per i top club europei. Classe 1992 e 145 presenze all'attivo con la maglia del Genoa in Serie A, Perin sa che è arrivato il momento di abbracciare una big: dopo le tentazioni rispondenti ai nomi di Milan e Napoli, il portiere originario di Latina è diventato uno dei nomi di primo piano del calciomercato Juventus. Interessamento che ha trovato riscontri positivi nel diretto interessato.

Getty Images Mattia Perin in campo all'Allianz Stadium con la maglia del Genoa: sarà la sua nuova casa?

Calciomercato Juventus, inviata offerta al Genoa per Perin: 12 milioni di euro

Circa 12 milioni di euro, senza contropartite tecniche che invece il Genoa avrebbe gradito per ammissione del suo presidente Enrico Preziosi. Questa l'offerta presentata dalla Juventus al club ligure: il Genoa valuta il cartellino di Perin circa 20 milioni, ma la sensazione è che le parti potrebbero venirsi incontro e accelerare così la definizione della trattativa, anche attraverso l'inserimento di alcuni bonus. Con un contratto quinquennale da più di 2 milioni all'anno pronto per Perin, il cui contratto con il Genoa andrà in scadenza a giugno 2019. Tutt'altro che un dettaglio.

Getty Images Mattia Perin si allena con la Nazionale: lunedì Italia in campo all'Allianz Stadium di Torino

Da una parte, un club reduce dalla conquista di sette scudetti consecutivi, ora chiamato a sostituire il guardiano della sua porta per 17 anni. Dall'altra, un calciatore nel giro della Nazionale azzurra pronto per lasciare la società dove ha giocato per 10 anni e tentare l'esperienza in una big, pur consapevole della concorrenza di un collega dal profilo internazionale come Szczesny. Il puzzle per portare Perin a Torino per dare ulteriore forma al calciomercato Juventus 2018/2019 sembra in fase di completamento. Il portiere intanto è già al lavoro tra Vinovo e l'Allianz Stadium, complice l'amichevole che l'Italia disputerà lunedì sera proprio a Torino contro l'Olanda: la settimana decisiva per il trasferimento di Perin è allo start.