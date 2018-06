L'Inghilterra vince 2-1 nell'amichevole giocata a Wembley contro la Nigeria. I padroni di casa passano in vantaggio al 7', quando Trippier crossa dalla bandierina e Cahill stacca più in alto di tutti gonfiando la rete. Il raddoppio arriva al 39' grazie ad Harry Kane che duetta con Sterling e al limite dell'area lascia partire un destro che si infila a fil di palo. A inizio ripresa le Super Aquile accorciano le distanze. Prima Ighalo colpisce il palo, poi Iwobi s'avventa sulla sfera e ribadisce il pallone in rete. L'Inghilterra esordirà ai Mondiali il 18 giugno contro la Tunisia, la Nigeria debutterà due giorni prima contro la Croazia.

