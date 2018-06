Real Madrid, ecco il messaggio mandato da Zidane ai giocatori

Svelato il messaggio mandato su Whatsapp da Zizou ai suoi giocatori.

7 ore fa

Non solo un semplice allenatore. Per i giocatori del Real Madrid, Zinedine Zidane è stato tanto di più. Un idolo, un amico, un modello, un confidente. Per questo rimpiazzarlo sarà difficilissimo, e il presidente Florentino Perez lo sa bene.

Lui per primo non si aspettava assolutamente l'addio del francese. In conferenza ha dichiarato di essere rimasto scioccato, stessa identica reazione avuta da Sergio Ramos&co. Intanto oggi il programma radiofonico "El partidazo" svela il messaggio WhatsApp mandato da Zizou a tutti i suoi giocatori.

Poche parole ma cariche di significato: "Grazie di tutto, senza di te niente di questo sarebbe stato possibile". "Questo" equivale a 1 Liga, 1 Supercoppa di Spagna, 3 Champions League, 2 Mondiali per Club e 2 Supercoppe Europee. Un bottino che un singolo club non riuscirebbe a conquistare in tutta la storia. Zidane ci è riuscito in appena due anni e mezzo.