L'argentino e il brasiliano, ad ogni loro gol in Russia, contribuiranno a far donare 10mila pasti ai bambini in difficoltà. Ma l'iniziativa non è vista da tutti di buon occhio.

01 giu 2018 di Edoardo Colombo

L'argentino e il brasiliano. Messi e Neymar: insieme ai Mondiali. Nessun errore, ovviamente i due campioni giocheranno nelle loro rispettive nazionali, ma avranno un obiettivo comune: cercare di segnare il più possibile per il bene del pianeta. Protagonista un'iniziativa lanciata da Mastercard per attenuare il problema della fame nel mondo.

In particolare, dai Mondiali in avanti ad ogni gol di Messi o Neymar Mastercard si impegnerà a donare 10mila pasti ai bambini più bisognosi di assistenza economica e nutrizionale, aiutando lo United Nations World Food Program nel suo prezioso lavoro di beneficenza e sensibilizzazione.

Poco importa chi segnerà di più, perché in questo caso conta solo il desiderio comune di trasformare il talento in amore verso chi è in difficoltà. Che sia uno stimolo di competizione in più per il prossimo Pallone d'Oro?

Il Brasile, almeno sulla carta, sembra partire favorito rispetto all'Argentina in questi Mondiali di Russia. La nazionale di Tite - inserita nel Gruppo E - se la vedrà con Costa Rica, Serbia e Svizzera. L'Albiceleste, invece, sarà la protagonista del Gruppo D con Croazia, Islanda e Nigeria. Dal 14 giugno al 15 luglio - date di inizio e fine della competizione - Messi e Neymar proveranno a scaldare la Russia con il loro talento, puntando senza dubbio a diventare anche i capocannonieri del torneo. La Pulce, intanto, si è divertito a realizzare una tripletta nell'ultima amichevole contro Haiti, vinta 4-1 dall'Argentina.

If they have the money, why not just feed the kids? — #VIVA (@techyes32) June 1, 2018

Quella di Mastercard senza dubbio è un'iniziativa positiva e originale. Sul web, infatti, molti appassionati hanno fatto sentire il loro appoggio. Tuttavia, un po' a sorpresa, sono imperversati gli hashtag e i colpi social di alcuni moralisti.

So if the keeper saves their shots, he hates starving children! — UnusualSiN (@unusual_sin) June 1, 2018

"Ma quindi se i portieri pareranno i tiri di Neymar e Messi, allora i bambini patiranno la fame?". Oppure c'è chi si è limitato a scrivere che se Mastercard ha tutti questi soldi a disposizione per beneficenza dovrebbe semplicemente devolverli subito e senza nessuna condizione.

Nel video ufficiale, prodotto da Mastercard per lanciare l'iniziativa, si vedono Messi e Neymar pieni di passione e voglia di segnare non solo per le loro nazionali ma anche per i bambini più bisognosi. Un doppio sorriso per silenziare le polemiche moraliste e fare emozionare il mondo. Perché fra poco si comincia, e chissà chi segnerà più gol.