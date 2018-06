Cosa cerca la gente su Google? In particolare, quali sono le query di ricerca associate a Cristiano Ronaldo, Allegri, Sarri, Higuain o Messi? Non mancano le sorprese (e le ovvietà).

2 condivisioni

3 ore fa di Luca Capriotti

Siamo nell'epoca del desiderio di conoscenza subito soddisfatto. Non si fa nemmeno in tempo a formulare un interrogativo che subito le dita scorrono a cercare la risposta sul touchscreen del cellulare. L'app del browser di riferimento farà il resto: che sia Google, che sia qualsiasi altro abbiate scelto, la risposta è già là.



Ma cosa cercano gli italiani, a parte cose politiche, di questi tempi? In attesa di esotici nomi di giocatori, di immergersi appieno nel calciomercato e nei Mondiali in Russia, abbiamo cercato di capire cosa abbiano cercato negli ultimi tre mesi su alcuni argomenti scottanti.



Da Cristiano Ronaldo al Real Madrid, da Messi al Barcellona passando per Zidane e Sergio Ramos, cosa hanno digitato su Google gli internauti nostrani? A parte ricetta della gricia, "come cancellare la cronologia di navigazione" e "Savona è una città?", ovviamente.

Getty Images "E non sapete cosa cercano su Google su Cristiano Ronaldo..."

Google Trends, cosa hanno digitato gli italiani negli ultimi 90 giorni?

"Google Trends" alla mano, si procederà in questo modo: intorno ad alcune parole-chiave prescelte, cercheremo di pescare (o meglio, lo farà Google Trends) le query (ricerche) correlate. Cosa hanno cercato su Cristiano Ronaldo le italiche genti, negli ultimi 90 giorni? Ovviamente la rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus ha un volume di ricerca piuttosto importante, non solo: tra le query associate in aumento si può trovare "alimentazione Cristiano Ronaldo" (probabilmente la più ricercata dalle nonne della Penisola, "come farà a fare quella rovesciata?"; "Mangerà bene?"; "Quanto ha mangiato?"; "Sicuro di essere sazio?").

In gran voga la ricerca "rutto di Cristiano Ronaldo" (credo sempre legata all'alimentazione, comunque. Ah, no, un rutto in diretta, e che sarà mai), oltre alla patriottica "Cristiano Ronaldoalla Juve farebbe panchina (+ 4000%). "Età di Cristiano Ronaldo" e "guadagno di Cristiano Ronaldo" dovrebbe essere la ricerca di eventuali suoceri del portoghese, ovviamente. Fino ad una settimana fa c'era pure un evergreen: "Cristiano Ronaldo nudo". Poi si vede sono passati i bollenti spiriti.



Buffon, ovviamente associato a "Real Madrid-Juventus" innumerevoli volte, negli ultimi 90 giorni viene anche cercato come "Buffon fruttini", "Buffon patatine", "Oliver Buffon" (che deve essere una specie di fusione da "Dragon Ball Z". Per non perdersi mai quello che dice c'è anche la ricerca "intervista Buffon oggi". In coppia con Buffon citiamo Higuain: inevitabile la query associata "Icardi", con annessa "età Higuain" (per valutare se sia uno scambio congruo, probabilmente), "Skriniar su Higuain" e "Higuain al Milan". Siamo andati a cercarlo, è una notizia recente (non sapevamo, scusate), che ha fatto subito il giro del web.

Getty Images "Hanno scritto su Google che vado al Milan"

E Messi? In gran aumento le ricerche, negli ultimi 90 giorni, relative a "Roma-Barcellona", con l'argentino in realtà poco incisivo. La goliardia associata "Torna a casa Messi" viene di conseguenza, anche in questo caso "età Messi", "casa di Messi" e "età Messi". Una specie di 730 dell'argentino, in soldoni.



Zidane, che da poco ha dato le sue dimissioni, lasciando la panchina del Real Madrid, viene spesso associato al figlio, mentre il Real Madrid viene associato alla query "rigore Real Madrid", "arbitro Real Madrid-Juventus" (probabilmente dai tifosi bianconeri, così, a naso), oltre che a Karius. A proposito del portiere del Liverpool: fino a poco tempo fa in Italia nessuno se lo filava, poi il boom di popolarità online.

Impennata di query associate: "Karius portiere Liverpool", ma anche un birichino "fidanzata Karius", un altrettanto conturbante "Karius Mia Khalifa", "Carius", con la C, un ironico "Karius meme", poi "Kaius" e un casuale "Karius papere".

Getty Images "Amore, Mia Khalifa scherzava, per quello la cercavano su Google"

Curioso il caso di Allegri: le query associate raccontano 90 giorni di contrapposizioni e non. Vanno per la maggiore: "Allegri Orsato" e "Video Tagliavento-Allegri" (ovvio che Inter-Juventus la faccia da padrone), "Allegri Ramos", "Sconcerti Allegri", "Spalletti Allegri" e un gossipparo "Ambra Angiolini Allegri incinta". Vive di contrapposizioni anche il suo avversario per il titolo Sarri: la brutta gaffe sessista fa capolino con "Sarri giornalista", poi "Sarri dito medio", un aggiornatissimo "Sarri al Chelsea" condito da un enigmatico "come Maurizio Sarri", che abbiamo scoperto essere il titolo di una canzone del rapper Nasta. Ah. In Inghilterra nell'ultimo mese cercano tutti "Sarri to Chelsea". Nessuno cerca "Come Maurizio Sarri", ma diamogli tempo, e tra un po' anche Abramovitch cercherà "testo Come Maurizio Sarri", e canticchierà "lo faccio per passione, come Maurizio Sarri / Niente giacca e cravatta, come Maurizio Sarri/ sto con la barba sfatta, come Maurizio Sarri". Senza nemmeno bisogno di Google Trends.