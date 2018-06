Le due società hanno raggiunto l'intesa per il trasferimento dell'attaccante.

2 ore fa

Il Napoli è vicinissimo all'acquisto di Simone Verdi. Dopo averlo visto sfumare nella finestra invernale di calciomercato, il club di De Laurentiis è tornato alla carica e - riporta Sky Sport - ha raggiunto l'accordo con il Bologna sulla base di 25 milioni di euro.

Adesso si attende il sì del giocatore attualmente impegnato con la Nazionale di Mancini. La fumata bianca potrebbe arrivare prorprio dopo l'ultima amichevole che gli Azzurri giocheranno contro l'Olanda a Torino lunedì 4 giugno.

Il Napoli ha superato così la concorrenza dell'Inter che aveva formulato un'offerta da 8 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Ora i nerazzurri presenteranno un'offerta molto simile per un altro esterno di qualità, Matteo Politano del Sassuolo, giocatore che con una sua rete stava per mettere in discussione la qualificazione in Champions League degli Spalletty boys.