L'attaccante polacco ha chiesto al Bayern Monaco di essere ceduto, ma a 30 anni qual è il suo vero valore? In questa stagione 6 bomber in Europa hanno segnato più di lui.

24 minuti fa di Elmar Bergonzini

In vendita. Un cartello grosso così sul petto per attirare compratori. Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco. Può essere lui uno dei più grandi colpi di calciomercato dell'estate. Il suo procuratore, Pini Zahavi, ha parlato con i dirigenti bavaresi per ribadire la volontà del suo assistito di andarsene. Eppure ci sono delle difficoltà oggettive.

Il prossimo 21 agosto Lewandowski compirà 30 anni. Un'età significativa per i calciatori. Si tratta del momento in cui il prezzo comincia a calare. E allora quanto vale veramente Lewa? Il Bayern Monaco, in questa finestra di calciomercato, non ha intenzione di lasciarlo andar via per meno di 100 milioni di euro. Forse però la richiesta è eccessiva.

Bisogna infatti ricordare che, a oggi, sono pochi i giocatori pagati più di 100 milioni: Neymar, Mbappé, Coutinho, Dembelé e Pogba (sempre includendo nel prezzo anche i bonus). Tutti nettamente più giovani. E fra i numeri 9 alla Lewandowski, in questa stagione, in molti hanno fatto meglio di lui. Anche questo va considerato.

Fra campionato e coppe europee (non si prendono in considerazione le coppe nazionali perché nei vari paesi hanno formule e durate diverse) Lewandowski, nel 2017-18, ha segnato 34 gol. Immobile, per esempio, è a quota 37. Fra l'altro l'attaccante laziale è anche più giovane del polacco. Ovviamente il valore di un giocatore non lo fa solo l'ultima stagione, ma va tenuta in considerazione. Salah, anche lui più giovane di Lewa, di reti ne ha segnate 42. Cristiano Ronaldo è arrivato a quota 41, Messi a 40. Kane, con il Tottenham, ha finito con 37 centri, Cavani con 35.

Ben sei attaccanti hanno quindi segnato più di Lewandowski. Fra questi tre sono più giovani di lui (Immobile, Salah, Kane) altri tre sono più vecchi (Ronaldo, Cavani, Messi). Se il polacco dovesse effettivamente valere 100 milioni, avremmo già sette giocatori in totale che costano più di 100 milioni. Eppure, nella storia del calcio, durante le varie finestre di calciomercato, solo per cinque atleti si è speso tanto. E allora forse andrebbe ridimensionato il tutto. Anche se Lewandowski è effettivamente in vendita. E il prezzo sul cartello che gli hanno messo al collo è proprio quello: 100 milioni.