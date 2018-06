Il centrocampista tedesco arriva dal Liverpool a parametro zero: firmerà un contratto fino al 2022.

un'ora fa

La Juventus ha perfezionato l'acquisto di Emre Can. Gli ultimi dettagli sono stati limati, il centrocampista tedesco arriva dal Liverpool a parametro zero - come Pirlo, Pogba e Khedira - e s'appresta a legarsi ai bianconeri fino al 2022.

Nelle prossime ore il classe '94 arriverà a Torino per sostenere le visite mediche e mettere la firma sul contratto quadriennale. Emre Can lascia i Reds dopo 4 anni in cui ha collezionato 115 presenze e 10 gol, è lui il terzo innesto della banda di Allegri dopo Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola.

Per un giocatore preso ce n'è un altro che potrebbe arrivare. Si tratta di Mattia Darmian, per cui il Manchester United chiede 20 milioni di euro mentre la Juve ne offre 12. Un punto d'incontro potrebbe essere trovato a metà strada. Le alternative si chiamano Arias del PSV, Vrsaljko dell'Atletico Madrid e Florenzi della Roma.