Calciomercato Juventus, prima offerta alla Lazio per Milinkovic

I bianconeri hanno presentato la prima offerta per il centrocampista serbo.

un'ora fa

Sergej Milinkovic-Savic. Il nome e il cognome del grande obiettivo di calciomercato della Juventus. Il centrocampista della Lazio viene valutato almeno 120-130 milioni di euro dal presidente dei biancocelesti Claudio Lotito, che giorni fa ha lanciato una provocazione ai bianconeri: "Non hanno i soldi per comprarlo. Ad agosto di un anno fa ho rifiutato 110 milioni di euro".

Oggi La Gazzetta dello Sport parla di una prima offerta della Juve per il classe '95 pari a 80 milioni di euro, una somma ritenuta troppo bassa dalla Lazio che non si muove dalla sua posizione iniziale: per l'ex Genk si deve sfondare il muro dei 100 milioni.

Ad oggi la società di Agnelli è l'unica che si è messa concretamente, gli altri top club interessati come PSG, Real Madrid e Manchester United non hanno ancora fatto un passo avanti. Potrebbero farlo a breve, c'è da scommetterci. Anche perché Milinkovic avrà l'opportunità di mettersi in mostra ai Mondiali di Russia 2018 e se dovesse brillare come fatto con la Lazio nell'ultima stagione, le attenzione su di lui si moltiplicherebbero.