Il giocatore lascia l'Eibar e approda in Andalusia: l'annuncio del club biancoverde è da applausi.

2 ore fa

Il Betis ha annunciato l'acquisto dall'Eibar del centrocampista giapponese Takashi Inui e per farlo ha scelto un modo quantomeno particolare. Sui suoi canali social il club andaluso ha pubblicato un video geniale in cui compaiono alcuni tra i personaggi più famosi degli anime nipponici.

L'inizio della clip avrà fatto impazzire tutti gli appassionati di Dragon Ball. Si vede infatti un ragazzo che raccogle le celebri sette sfere del drago Shenron a cui chiede un nuovo giocatore. Da Goku&co. si passa a Doraemon, Super Mario Bros e Holly Benji.

Alla fine il classe '88 in persona, che ha firmato un contratto fino al 2021, si presenta come nuovo giocatore del Betis. Che il prossimo anno, dopo aver chiuso l'ultima Liga al sesto posto davanti ai cugini del Siviglia, giocherà in Europa League dopo quattro anni di assenza in cui è passato anche per la Segunda Division.