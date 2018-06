I bavaresi in estate potrebbero perdere altri giocatori oltre all'attaccante polacco: Bernat e Thiago hanno chiesto la cessione, Vidal è fra i cedibili. E pure Boateng potrebbe andare.

30 minuti fa di Elmar Bergonzini

Se non è una rivoluzione poco ci manca. Durante questa finestra di calciomercato il Bayern Monaco potrebbe cambiare volto. Nelle ultime ore si sta parlando molto della possibile partenza di Robert Lewandowski, che ha chiesto ufficialmente la cessione. Ma i bavaresi probabilmente non perderanno solo il polacco.

L'idea della società è sì quella di rinforzare la rosa, ma anche di accorciarla. In questa stagione, infatti, troppo spesso ci sono stati musi lunghi in panchina o addirittura in tribuna (in Bundesliga si possono portare solo 7 giocatori come possibili sostituti). Per questo ci saranno più cessioni che acquisti.

Non sarà un ridimensionamento, a partire saranno quei giocatori che non rientrano nei piani tecnici del nuovo allenatore Kovac. Il primo che potrebbe fare le valigie durante il calciomercato è Juan Bernat. Lo spagnolo non trova spazio e, avendo il contratto in scadenza nel 2019, deve essere venduto per evitare che vada via a parametro zero.

Calciomercato Bayern Monaco, tante cessioni in vista

Simile però anche la situazione di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha il contratto in scadenza nel 2019, non si parla ancora di rinnovo e con l'arrivo di Goretzka rischia di giocare poco. L'ex juventino ha detto di voler lasciare Monaco solo per qualcosa di meglio del Bayern, ma se arrivasse un'offerta da 40-50 milioni probabilmente sarebbero tutti contenti.

Sarebbe clamoroso, ma non da escludere, l'addio di Jerome Boateng. Il difensore tedesco già l'anno scorso aveva ragionato su un trasferimento (specie perché non si trovava bene con Ancelotti) ma alla fine si è convinto a restare.

Dopo i Mondiali parlerà con i dirigenti del Bayern Monaco ma anche lui, un po' come Lewandowski, ha voglia di stimoli nuovi. Può essere il vero colpo difensivo del calciomercato 2018.

Anche Thiago vorrebbe andarsene. Lo spagnolo non si sente al centro del progetto e vorrebbe trovare una nuova sistemazione. Per lui ovviamente servirebbe un'offerta cospicua. Al Bayern in ogni caso si preparano a un'estate particolarmente calda. Perché se non sarà rivoluzione poco ci manca.