I Bleus a segno con Umtiti, Griezmann (rigore) e Dembelé. Bonucci segna il momentaneo 2-1. Mancini incassa la prima sconfitta della sua gestione.

45 minuti fa

La Francia supera 3-1 l'Italia in amichevole all'Allianz Riviera di Nizza. Dopo la vittoria all'esordio per 2-1 contro l'Arabia Saudita, il neo ct azzurro Roberto Mancini incassa così la prima sconfitta della sua gestione e non riesce a rompere il tabù francese: è da 10 anni che non battiamo i Galletti, esattamente dal 17 giugno 2008 quando in un match della fase a gironi dell'Europeo vincemmo 2-0.

Il Mancio lancia ben tre esordiente dal 1': Caldara, Mandragora e Berardi. Ad aprire le marcature è Umtiti dopo appena 8'. Sirigu fa il miracolo su Mbappé ma non può nulla sulla ribattuta del difensore del Barcellona. Il raddoppio dei transalpini arriva al 29' su calcio di rigore - assegnato per un tocco leggerissimo di Mandragora su Lucas Hernandez - trasformato da Griezmann.

L'Italia a questo punto reagisce e accorcia le distanze al 36'. Balotelli calcia una punizione sul palo di Lloris, la respinta maldestra del portiere del Tottenham è preda di Bonucci che gonfia la rete. Nella ripresa l'Italia parte fortissimo e sfiora il pareggio a più riprese, poi esce la Francia che però giochicchia e spreca palle gol a ripetizione. Al 63' è una magia di Dembelé a fissare il risultato sul 3-1: l'esterno del Barcellona mette il pallone all'incrocio dei pali con un dolcissimo destro a giro. L'Italia tornerà in campo lunedì 4 giugno quando sfiderà l'Olanda all'Allianz Stadium di Torino.