La nuova Italia di Roberto Mancini ha debuttato e vinto 2-1 in amichevole contro l'Arabia Saudita, ma intanto l'ex ct della Nazionale Gian Piero Ventura continua a sfogarsi. Intervenuto ai microfono di Radio CRC, il tecnico 70enne ha commentato il triste epilogo della sua avventura azzurra:

Mi sono sentito deluso, arrabbiato e tradito, ma ci sarà tempo per scendere nei dettagli. Ora voglio tornare in panchina e recuperare quello che ho perso, non voglio più stare in vacanza. Per 30 anni sono stato nel calcio e mi sono comportato professionalmente, ora voglio solo ricominciare a fare il mio lavoro, ovvero allenare. In questo sport ricordo che non si vince e non si perde mai da soli