Dopo gli ultimi due anni da calciatore trascorsi in MLS, l'ex calciatore del Chelsea è pronto ad affrontare la prima esperienza da manager della sua carriera.

9 ore fa

Arriva la svolta nella carriera di Frank Lampard. L'ex calciatore di West Ham, Chelsea e Manchester City, dopo l'ultima esperienza da giocatore con la maglia dei New York City in Major League Soccer, è pronto a fare ritorno in Inghilterra. Nonostante la decisione di appendere gli scarpini al chiodo, il suo futuro sembra essere legato comunque ai campi di calcio. L'ex centrocampista è infatti pronto alla prima avventura da manager.

Il Derby County, club inglese che milita in Championship dal 2008, ha scelto la leggenda inglese come manager per la prossima stagione. Lampard, che prende il posto di Gary Rowett passato allo Stoke City, ha firmato un contratto di tre anni.

Il 39enne è attesa da una sfida molto importante. I Rams infatti, dopo la sconfitta contro il Fulham nei playoff validi per la promozione in Premier League, hanno deciso di puntare sulla stella del calcio inglese con la speranza che quest'ultimo possa riportare il club nella massima serie.

Frank Lampard è il nuovo allenatore del Derby County: "Grande opportunità"

Ecco le dichiarazioni di Frank Lampard riportate dal sito web ufficiale del Derby County:

Sono entusiasta della mia prima esperienza da manager in un club con una tradizione e una storia così importante. Questa è una grande opportunità.

La bandiera inglese ha poi continuato: