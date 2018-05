Dopo due stagioni e mezzo Zinedine Zidane dice addio al Real Madrid. Inaspettatamente e senza alcun preavviso, i Blancos si ritrovano senza guida tecnica dopo aver vinto la 13esima Champions League della loro storia, la terza consecutiva, la quarta negli ultimi cinque anni.

In una conferenza stampa convocata in mattinata il tecnico francese ha parlato al fianco del presidente Florentino Perez e ha spiegato la sua decisione: "Credo che al Real Madrid serva un cambio per continuare a vincere".

Pochi minuti dopo l'annuncio, Sergio Ramos e Cristiano Ronaldo hanno salutato Zizou sui loro canali social. Il capitano del Real ha scritto: "Come giocatore e allenatore hai deciso di smettere al top. Grazie per due anni e mezzo incredibili. La tua eredità non verrà mai cancellata, uno dei capitoli di maggior successo nella storia del nostro amato Real Madrid". Il portoghese gli ha fatto eco: "Sono davvero orgoglioso di essere stato un tuo giocatore. Grazie di tutto mister".

