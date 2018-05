Anche lo spogliatoio non si aspettava le dimissioni del tecnico, sui social ondata di ringraziamenti. Da Sergio Ramos a CR7, da Casemiro a Marcelo: sono tutti con Zizou.

un'ora fa di Carlo Roscito

Una bomba di notizia, non solo per i media, ma anche per lo spogliatoio. Ed è subito esplosa su tutti i social network: nessun calciatore del Real Madrid si aspettava l’addio improvviso di Zinedine Zidane. Due anni e mezzo straordinari, un trionfo dopo l’altro, soprattutto 3 Champions League consecutive.

Il primo a rimanere spiazzato è stato il presidente Florentino Perez: “L'ho saputo mercoledì, è stata una decisione inattesa. Zizou sa che l’ho voluto come giocatore e allenatore, fosse per me lo vorrei sempre al mio fianco".

Ma anche i calciatori, insomma, sono rimasti sbalorditi. Le voci sulle dimissioni del tecnico hanno cominciato a circolare giusto un quarto d’ora prima della conferenza stampa. Il primo a saperlo? Sergio Ramos, leader indiscusso del gruppo. Subito dopo quasi tutti, su Instagram e Twitter, hanno voluto omaggiare Zidane per lo straordinario percorso insieme. Quasi tutti…

Real Madrid, addio Zidane: come hanno accolto la notizia i giocatori

#Zidane Simplemente darte las gracias por estos 2 años y medio como nuestro entrenador, has sido un profesional increíble al igual que todo tu staff.

He aprendido muchísimo como jugador y persona a tus órdenes, te deseo lo mejor y de nuevo #GraciasZidane #GraciasZizou pic.twitter.com/5wlLGmn5G0 — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) May 31, 2018

Perché Zidane, nei due anni e mezzo alla guida del Real Madrid, ha avuto veramente pochi problemi con i tanti campioni presenti in rosa. Appena arrivato, ha approcciato in modo totalmente diverso rispetto a Benitez, suo precedessore: interventista lo spagnolo, più consenziente il francese, che ha concesso maggiore spazio ai leader dello spogliatoio. I risultati gli hanno dato ragione.

Gracias Mister! It’s been a pleasure!🙏🏻 pic.twitter.com/99VzaBxUoV — Toni Kroos (@ToniKroos) May 31, 2018

Le uniche tensioni sono state quelle con Pepe, Morata e James Rodriguez, i big che hanno perso il posto da titolare. Per il resto il nucleo storico del Real Madrid è sempre stato dalla sua parte. E oggi, dopo l’ufficialità del suo addio, è arrivata la conferma tramite i social network.

Ha sido un auténtico placer jugar a tus órdenes, mister. Leyenda como jugador, y ahora también lo eres como entrenador. Ha sido un honor aprender y ganar a tu lado. Te deseo lo mejor. Gracias y hasta pronto👏👏👏🔝🔝🔝 pic.twitter.com/Pxx133jlgI — Lucas Vázquez (@Lucasvazquez91) May 31, 2018

Si parte da Sergio Ramos, il capitano. Suo il primo messaggio di ringraziamento. Il difensore sembra condividere la scelta dell’allenatore:

Come calciatore e tecnico hai deciso di salutare al top. Grazie per questi due anni e mezzo incredibili. Il tuo lascito non può essere cancellato, uno dei più grandi momenti di successo nella nostra storia.

As a player and coach you decided to say goodbye at the top. Thank you for two and a half incredible years. Your legacy will never be erased, one of the most successful chapters in the history of our beloved @realmadrid pic.twitter.com/dO6bw74aA3 — Sergio Ramos (@SergioRamos) May 31, 2018

Poi Cristiano Ronaldo, un altro dal futuro incerto. Resterà a Madrid o lascerà anche lui all’apice, dopo aver alzato l’ennesima Champions League della sua carriera?

Sono veramente orgoglioso di essere stato un tuo giocatore. Grazie Mister!

Dello stesso parere anche Kroos ("Grazie Mister! È stato un piacere") e Asensio ("Grazie per quello che hai fatto per me e per la squadra. È stato un onore imparare da te. Ti auguro il meglio"). Non poteva mancare il tweet di Marcelo, uno dei calciatori più decisivi sotto la gestione Zidane. Il brasiliano svela il segreto dei successi ottenuti negli ultimi anni:

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

Gracias Mister #marchelin 😭 pic.twitter.com/MvWCwjYSqR — Marcelotwelve (@MarceloM12) May 31, 2018

Mister Zizou, ho imparato tanto al tuo fianco. Mi sono divertito come un bambino in ogni allenamento! Hai fatto la storia col tuo lavoro, la tua dedizione, la tua passione e soprattutto la tua umiltà. Grazie!

No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho por este vestuario, por el Real Madrid y por el madridismo. Ha sido un orgullo y un privilegio tener como entrenador a mi ídolo. Eterno Zizou. pic.twitter.com/wjK45SMQz7 — Casemiro (@Casemiro) May 31, 2018

Infine Casemiro, Carvajal, Isco e Lucas Vazquez. E tanti altri se ne aggiungeranno ancora, c'è da scommetterci. Zidane è stato un fenomeno come calciatore, lo è diventato come allenatore. E ora, anche sui social, non scherza mica…