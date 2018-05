Sulle prime pagine dei giornali sportivi italiani troviamo molte notizie di calciomercato, mentre in Spagna viene data molta attenzione alle dichiarazioni di Guardiola.

di Daniele Minuti

Il calciomercato per le squadre di Serie A quest'anno chiuderà ancora prima dell'apertura del campionato, quindi ci saranno circa 2 mesi e mezzo a disposizione dei club italiani per rafforzarsi e andare a caccia della Juventus detentrice dello Scudetto.

Si parla molto dei bianconeri oggi e soprattutto del centrocampo dei Campioni d'Italia che dopo questa sessione potrebbe essere ancora una volta rivoluzionato, con Milinkovic-Savic obiettivo principale di Marotta e Paratici e Pjanic possibile partente.

È ancora il calciomercato a dominare le prime pagine dei quotidiani sportivi protagonisti della nostra rassegna stampa, specialmente sulla Juventus che come in ogni estate sembra essere una delle società più attive sia in entrata che in uscita. In Spagna invece ci si concentra sulle parole di Pep Guardiola sul Real Madrid.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Caso Milinkovic"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si dedica principalmente al calciomercato e alla possibilità di vedere Milinkovic-Savic alla Juventus nel prossimo anno. Lotito ha detto di aver rifiutato un'offerta da 110 milioni un anno fa.

Corriere dello Sport: "È la Juve, non IKEA"

L'apertura del Corriere dello Sport si divide fra le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e i primi movimenti della Roma che in pochi giorni sta chiudendo per molti acquisti come Coric e Marchano.

Tuttosport: "I soldi ci sono"

È ancora la Juventus la squadra protagonista della prima pagina di un quotidiano italiano come Tuttosport: il giornale torinese sottolinea come la società Campione d'Italia abbia grande disponibilità economica sul mercato e potrebbe tentare l'assalto a Mlinkovic-Savic.

L'Equipe celebra Zidane

L'Equipe dedica la sua prima pagina alle parole di Zinedine Zidane che è stato intervistato in esclusiva. L'attuale allenatore del Real Madrid ha ricordato i tempi del 1998 in cui ha portato la Francia a vincere il Mondiale.

As: "Me quito el sombrero"

La rassegna stampa dei giornali spagnoli parte con As che dedica la sua prima pagina alle dichiarazioni di Pep Guardiola con cui il tecnico del Manchester City ha fatto i complimenti al Real Madrid Campione d'Europa.

Sport: "Lío CR7"

Sulla prima pagina di Sport troviamo un titolo dedicato a Cristiano Ronaldo ma stavolta non sul calciomercato: il giornale catalano si concentra sui problemi del fenomeno portoghese del Real Madrid con il fisco.

Mundo Deportivo: "Presión por De Jong"

Sul Mundo Deportivo troviamo ancora notizie di calciomercato e stavolta sul Barcellona. Il club blaugrana sarebbe molto interessato a De Jong dell'Ajax che se acquistato arriverebbe direttamente nel 2019.

Marca: "Hasta Guardiola se quita el sombrero"

La rassegna stampa dei giornali iberici termina con Marca. Ancora una volta troviamo in prima pagina le belle dichiarazioni di Pep Guardiola che si è simbolicamente tolto il cappello di fronte al dominio europeo del Real Madrid.

A Bola: "Suspeita de aliciamento"

Sulla prima pagina della Bola troviamo la notizia che svela come 2 anni fa ci sarebbe stato un caso di corruzione da parte del Benfica nei confronti di 2 giocatori del Maritimo per perdere e favorire la vittoria del titolo delle Aquile.