Mondiali Russia 2018, tutti vogliono la maglia della Nigeria

La Nike ha ricevuto già 3 milioni di ordini: si può battere il record di vendite del 2016.

4 ore fa

La vogliono tutti, la cercano tutti. Di cosa parliamo? Della maglia che la Nigeria indosserià ai Mondiali di Russia 2018. Prodotta dalla Nike, è stata ordinata già da oltre tre milioni di persone e frutterà almeno 255 milioni di dollari. Un successo straordinario reso noto con orgoglio dalla Federcalcio nigeriana.

La maglia è in vendita dal 29 maggio e se dovesse continuare a riscuotere questo successo potrebbe distruggere il record di vendite stabilito nel 2016 dal Manchester United che riuscì a piazzare sul mercato quasi 3 milioni di casacche. A far impazzire i tifosi della Nigeria e gli appassionati di calcio in generale è lo stile swag della maglia che ricorda la forma delle ali dell’aquila. Il verde e il bianco sono i colori predominanti, mente il nero compare negli inserti sulle maniche.

Il segreto di questa creazione sta anche nella parola "Naija" che campeggia sulla collezione Nike. Un termine dello slang giovanile diffusosi dal 2010 grazie alla musica afrobeat, coniato per i 50 anni di indipendenza del Paese africano e che spiega lo stile di vita degli abitanti nigeriani.