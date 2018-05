Cristante sostituisce Florenzi a centrocampo mentre nel tridente offensivo la grande novità è Federico Chiesa che partirà dal primo minuto insieme a Insigne e Balotelli, che giocherà in quello che è in questa stagione è stato il suo stadio.

La prima differenza con lunedì che si nota nelle probabili formazioni è quella del portiere, con Sirigu che darà il cambio a Donnarumma. Bonucci, assente in questi giorni per motivi personali, dovrebbe rientrare e giocare comunque titolare insieme a Caldara. Ai loro lati Zappacosta e De Sciglio.

Gli Azzurri sfideranno a Nizza la Francia di Didier Deschamps, una delle squadre favorite per la vittoria ai Mondiali in Russia e questo test potrà dare qualche risposta importante all'ex allenatore dello Zenit San Pietroburgo che si è insediato sulla panchina italiana da circa un mese.

