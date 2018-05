I Mondiali di Russia 2018 sono ormai alle porte e quella sensazione di spaesamento che ci colpirà dopo ben 60 anni di presenze consecutive al campionato del mondo dell’Italia inizia ad emergere.

Ci sono due antidoti. In primo luogo quello di interessarsi alla competizione magari andando in Russia e scegliendosi una propria squadra del cuore e in secondo conoscendo di più i luoghi del torneo e soprattutto Mosca, la città che ospiterà la partita inaugurale e la finale.

Per gli italiani che viaggeranno nella capitale russa ma anche per quelli che seguiranno i Mondiali da casa, è stata pubblicata la Football City Guide dedicata a Mosca, dove gli appassionati di calcio potranno trovare tantissime storie e informazioni utili sul calcio di questa meravigliosa città.

Le Football City Guides sono una collana che racconta le città europee attraverso il calcio. Sono guide turistico-calcistiche che l’appassionato potrà leggere e gustare prima di mettersi in viaggio o anche solo per conoscere di più della storia calcistica di quel luogo.

