Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo titolo del franchise calcistico di EA Sports avrà a disposizione i diritti del nostro campionato e della coppa nazionale.

Manca ancora qualche mese all'uscita di FIFA 19 ma la prossima edizione della celeberrima serie videoludica calcistica si sta già presentando come un must have per tutti quanti gli appassionati in giro per il mondo.

Da qualche settimana infatti circola l'indiscrezione secondo la quale il titolo che sarà disponibile nell'autunno di quest'anno avrà a disposizione le licenze UEFA relative alla Champions League e all'Europa League, che a lungo sono state appannaggio esclusivo dell'eterno rivale Pro Evolution Soccer.

Quello dei diritti dei marchi sportivi è sempre stato un campo sul quale EA Sports e Konami hanno battagliato duramente e oltre al colpo su quelli delle competizioni europee, FIFA 19 potrebbe averne messo a segno un altro: quello sui diritti della Lega Calcio italiana.

Italy’s most transcendent footballers from the past campaign. This is the Calcio A 🇮🇹 #TOTS! #FUT



La notizia arriva da un articolo della Gazzetta dello Sport: il quotidiano rosa rivela che sarebbe infatti stato raggiunto l'accordo per l'acquisizione da parte dell'azienda produttrice di FIFA 19 dei diritti sia della Serie A che della Coppa Italia.

Questo permetterà al nuovo titolo calcistico di riprodurre in gioco i loghi, le maglie ufficiali, i nomi delle squadre del campionato italiano, con l'ipotesi addirittura di poter inserire l'inno "O Generosa" composto da Giovanni Allevi prima dell'inizio delle partite.

Questo sarebbe un grande colpo da parte di EA Sports, che fino allo scorso anno si riferiva al nostro campionato semplicemente col nome "Calcio A". Manca ancora la conferma ufficiale ma fra pochi giorni si terrà l'E3 a Los Angeles dove scopriremo sicuramente nuovi dettagli sul titolo, magari riguardanti le licenze sulla Serie A.