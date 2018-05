Il centrocampista cileno parla del suo futuro.

2 condivisioni

31 mag 2018

Tra i nomi più ricercati in ogni sessione di calciomercato c'è quello di Arturo Vidal. Ancor di più nella finestra che sta per aprirsi visto che il centrocampista del Bayern Monaco ha un contratto in scadenza nel 2019. Nel suo futuro quindi potrebbe esserci trasferimento, lui intanto non ci pensa e delega tutto al suo agente:

Mi resto un anno di contratto col Bayern - ha dichiarato a La Prensa Austral – e quindi sono sereno. Conosco il mio valore, sono un calciatore importante e quindi per me arrivano sempre offerte importanti. Il mio agente penserà a tutto, io penso a riposare e poi vedrò se cambiare squadra. Ora penso a tornare al top

Tra le squadre interessate c'è il Napoli di Carlo Ancelotti, che ha già allenato Vidal al Bayern: