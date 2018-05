L'incontro tra il ds Monchi e Mino Raiola ha avuto esito positivo: ora i giallorossi devono accontentare gli olandesi che chiedono tra i 15 e i 20 milioni.

3 ore fa

Coric, Marcano e Kluivert junior. Se i primi due sono già ufficialmente giocatori della Roma, per il terzo manca poco. L'incontro andato in scena a Montecarlo tra il direttore sportivo dei giallorossi Monchi e l'agente dell'olandese Mino Raiola ha avuto esito positivo, l'accordo economico è stato trovato e ora l'Inter - altro club interessato al giocatore - è nettamente staccata.

Adesso la Roma deve trattare con l'Ajax che per il classe 1999 chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra non proprio trascurabile se si considera che Kluivert jr ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2019 e non ha alcuna intenzione di rinnovare.

Tradotto: l'Ajax non può tirare troppo la corda o rischia di trattenere il giocatore contro la sua volontà per poi perderlo a zero tra un anno. Kluivert jr arriverebbe nella Capitale dopo aver collezionato 36 presenze, 11 gol e 5 assist tra Eredivisie e coppe nella stagione appena terminata.