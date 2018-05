L'attaccante polacco ha voglia di cambiare per trovare nuovi stimoli: su di lui ci sono PSG, Chelsea e Manchester United. Ma ci sono delle complicazioni.

2 condivisioni

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Tutto deciso ma niente di certo. Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco. Non si trova più bene in Germania, ha bisogno di stimoli nuovi per dare il meglio di sé. Dopo quattro anni in Baviera si sente svuotato. Ha ricevuto troppe critiche e non gli va giù che in Germania non abbia avversari né per gli obiettivi di squadra (campionato vinto con grande anticipo) né per quelli personali (è diventato capocannoniere segnando quasi il doppio del secondo miglior marcatore).

Per questo il calciomercato si può aprire con la sua partenza. Il Bayern Monaco in realtà non lo vorrebbe dar via, ma ormai i rapporti sono incrinati. Il sogno di Lewandowski è quello di andare al Real Madrid, ma gli spagnoli non sembrano interessati ad acquistarlo. Lewa ormai è abbastanza avanti con gli anni e nelle partite chiave non sempre convince.

Per questo sono altre le trattative di calciomercato che potrebbero concretizzarsi. Su Lewandowski, per esempio, c'è il Chelsea di Antonio Conte. Il suo procuratore, Zahavi, ha ottimi rapporti con Abramowitch. I Blues cercano una prima punta di livello mondiale, uno come Lewa appunto. Prenderlo non sarà però facile.

Vota anche tu! Lewandowski farebbe bene in Inghilterra? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Lewandowski farebbe bene in Inghilterra? Condividi





Calciomercato Bayern Monaco, dove andrà Lewandowski?

I Blues potrebbero mettere sul piatto uno scambio con Alvaro Morata, così il Bayern Monaco non avrebbe bisogno di aprire un'altra trattativa di calciomercato per trovare un sostituto di Lewandowski. C'è però un problema, perché i londinesi non giocano la Champions League. Per questo sembra più concreta la trattativa con il PSG che al giocatore può offrire la massima competizione europea e ai bavaresi proporre Cavani.

Getty Lewandowski esulta dopo un gol

Leggermente indietro invece il Manchester United. I Red Devils, su richiesta di Mourinho, si sarebbero già fatti vivi. Il problema però è che in questo caso non ci sarebbe la possibilità di fare uno scambio con un altro centravanti. Il Bayern vorrebbe evitare di partecipare alle aste di calciomercato per attaccanti quali Griezmann (comunque promesso sposo del Barcellona) e Cavani. Per questo gradirebbero di più uno scambio. Il destino di Lewandowski quindi sembra esser deciso. Eppure non c'è nulla di certo.