Sembra infatti che il tecnico italiano abbia chiamato il padre di Federico Chiesa, Enrico, che però non sarebbe intenzionato a forzare la mano con la Fiorentina. Sul talento italiano c'è anche la Roma, disposta a offrire 40 milioni più El Shaarawy. Più defilate Juventus e Inter che non si sono ancora mosse ufficialmente.

Una proposta senza dubbio importante che però non avrebbe convinto il dg viola Pantaleo Corvino, convinto di poter trattenere a Firenze il classe 1997 che lo scorso novembre ha rinnovato fino al 2022. Ma il Napoli non si arrende e mette in campo anche l'ultimo arrivato, l'allenatore Carlo Ancelotti.

