L'estremo difensore italiano è giunto al termine della sua esperienza con la Lazio: ad attenderlo c'è la squadra di Ballardini.

10 ore fa

Nell'attesa di definire il passaggio di Mattia Perin alla Juventus come vice Szczesny, il Genoa si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un sostituto per la prossima stagione. Il ds della società ligure Giorgio Perinetti ha puntato gli occhi su Federico Marchetti, portiere classe '83 della Lazio che nell'ultimo anno non è mai sceso in campo.

Il portiere è sotto contratto con il club di Lotito fino al 30 giugno prossimo. La volontà è quella di aspettare la scadenza del contratto per poi passare a parametro zero alla corte di Preziosi in questa finestra estiva di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'estremo difensore firmerà un contratto di due anni fino al 2020 in cui sarà prevista anche un'opzione di rinnovo fino al 2021 nel caso in cui l'ex Cagliari dimostri di essere al top.

Calciomercato: Marchetti riparte dal Genoa

Dopo sette stagioni e 161 presenze con la maglia biancoceleste, Federico Marchetti saluta. Un epilogo che arriva dopo una stagione in cui, sorpassato nelle gerarchie da Strakosha, il giocatore ha collezionato 0 presenze. L'ultima apparizione uffiale risale addirittura al 5 febbraio 2017, alla vittoria esterna contro il Pescara (2-6).

All'età di 35 anni Marchetti ha però ancora voglia di giocare e di calpestare i campi da calcio. E perché no, magari tornare in Nazionale dopo cinque anni dall'ultima volta. Per questo motivo l'estremo difensore è pronto a vivere una nuova esperienza con il Genoa, che nelle ultime ore ha abbandonato la pista Skorupski e ha varato sull'ex Cagliari.