Nella prossima stagione Carletto, alla guida del Napoli, affronterà tre delle squadre che ha allenato in passato. Il filotto di sei vittorie su sei paga 50 volte l'importo scommesso.

0 condivisioni

3 ore fa di Elmar Bergonzini

È l'uomo più atteso della prossima stagione, perché è garanzia di qualità. Carlo Ancelotti torna in Serie A dopo il suo lungo girovagare per l'Europa. Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco. Ovunque sia andato ha vinto. Ora vuole tornare a fare incetta di titoli anche in Italia. Nel corso del campionato 2018/19 sarà lui a catalizzare l'attenzione di media e tifosi.

Basti pensare che Ancelotti, con il suo Napoli, si troverà a sfidare da ex tre squadre che in passato si è trovato ad allenare (con alterne fortune): Parma, Juventus e Milan. Tre grandi per tre big match. Anzi, sei big match, visto che durante fra andata e ritorno Carletto si ritroverà ad affrontarle due volte a testa.

Come riportato da Agimeg (agenzia giornalistica sul mercato del gioco) sono state calcolate le quote sulle vittorie che Ancelotti riuscirà ad ottenere nei sei incontri con le sue ex. Stando ai bookmakers la cosa più probabile è che il Napoli di Carletto vinca tre partite (quota: 2,00). Per il filotto di vittorie o di sconfitte però le quote si alzano notevolmente.

Vota anche tu! Ancelotti riuscirà a vincere qualche titolo col Napoli? Leggi di più tra 5 Annulla redirect S No Ancelotti riuscirà a vincere qualche titolo col Napoli? Condividi



Ancelotti, quante partite vincerai contro le tue ex?

Difficile, ma non del tutto possibile, l'eventualità che Ancelotti non riesca a vincere nemmeno una delle sei partite con Parma, Juventus e Milan. Tale opzione è in lavagna a 80,00. Difficile, di conseguenza, anche che Carletto ottenga i tre punti una sola volta su sei: la quota, in questo caso, è di 12.

Che Carletto riesca a vincere due volte fra andata e ritorno contro le sue ex è invece in lavagna a 3,00. Come detto i tre successi sono offerti a 2,00 (la quota più bassa). Non troppo distante l'eventualità che ottenga i tre punti quattro volte (offerto a 3,25), più difficile che possa imporsi in ben 5 occasioni (in lavagna a 5,00). Chi crede nel filotto di vittorie, ovvero nei sei successi su sei, può ottenere 50,00 volte l'importo scommesso. E con le quote l'attesa per Ancelotti cresce ancora.