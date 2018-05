In programma stasera lo spareggio tra Samoa Joe e Daniel Bryan, con in palio l'ultimo posto disponibile per il match con la valigetta del prossimo Pay-per-View.

2 condivisioni

7 ore fa di Marco Ercole

Dopo l'appuntamento di ieri con Raw, il mondo del wrestling WWE torna in scena per una nuova puntata di SmackDown. Sarà uno show determinante in vista del prossimo Money in the Bank (in programma il 17 giugno), visto che sarà messo in palio l'ultimo posto disponibile per accedere al match con la valigetta.

Se la giocheranno Daniel Bryan e Samoa Joe, con l'uomo dalla faccia di capra alla sua seconda opportunità, ottenuta dopo aver infortunato Big Cass, colui che avrebbe dovuto originariamente combattere questo incontro con il bulldozer samoano.

Annunciato per stasera anche un altro match, anche se non di combattimento. Naomi e Lana si dovranno sfidare infatti in una gara di ballo, con il pubblico chiamato a votare la migliore. Questo e molto altro nella puntata che vi stiamo per raccontare, come sempre su WWE-ek SmackDown, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it.

WWE SmackDown

Il primo a presentarsi sul ring è Samoa Joe, che prende una scala e stacca la valigetta del Money in the Bank sospesa sopra il quadrato. Poi al microfono avverte il suo prossimo avversario, Daniel Bryan, dicendo che lo farà tornare a casa forzatamente dalla moglie e la figlia.

L'uomo con la faccia di capra lo raggiunge, consigliando di non parlare più della sua famiglia, perché altrimenti gli spezzerà le gambe. I due vengono raggiunti da Big Cass, che arriva aiutandosi con una stampella.

Il gigante di due metri e 16 centimetri annuncia che il vero match sarà quello originale, cioè tra lui e Samoa Joe, che sarà sancito non appena gli sarà dato l'ok dai medici. A quel punto Big Cass colpisce entrambi con la sua stampella e poi fa lo stesso con la valigetta del MITB, lasciando i due al tappeto.

It seems @BigCassWWE is medically cleared to compete on #SDLive, that could mean VERY bad things for @WWEDanielBryan...AND @SamoaJoe for that matter! pic.twitter.com/8qWcVpxnvC — WWE (@WWE) May 30, 2018

Backstage

Mandy Rose e Sonya Deville sono nel backstage e si lamentano con la loro ex leader dell'Absolution, Paige. A loro giudizio, adesso che è General Manager di WWE SmackDown, la ragazza sta dando le occasioni alle persone sbagliate, tipo Asuka. Paige non è d'accordo e sottolinea la sua streak vincente. E poi mette Mandy Rose proprio contro l'Imperatrice del Domani in un match da disputare stasera.

A seguire viene annunciato che l'ultimo posto per il Money in the Bank sarà deciso tramite un Triple Threat Match, tra Samoa Joe, Daniel Bryan e Big Cass.

Shinsuke Nakamura vs Tye Dillinger

Il primo incontro della serata è quello tra Shinsuke Nakamura e Tye Dillinger, che viene vinto abbastanza agevolmente dal giapponese attraverso la sua Kinshasa. Nel corso dell'incontro, l'Artista ha provocato più volte AJ Styles con dei giochi psicologici, facendosi aiutare anche dal pubblico con dei continui conteggi di 10 (o meno), ogni volta che il suo avversario era a terra. Il suo messaggio al campione WWE in vista del Last Man Standing di Money in the Bank è stato lanciato.

He didn't get the count of TEN, but he did get the count of THREE, as @ShinsukeN pins @WWEDillinger for the win! #SDLive pic.twitter.com/PA6R5bO7Ej — WWE (@WWE) May 30, 2018

Backstage

Subito dopo viene intervistato AJ Styles, che ammette come il suo avversario ora sia molto più pericoloso di prima. L'incontro di Nakamura con Tye Dillinger ha dimostrato perché il giapponese parta favorito, ma lui è sempre stato l'Underdog in tutta la sua vita, quindi non si tirerà certamente indietro ora e a Money in the Bank dimostrerà ancora una volta di essere il più forte.

Naomi vs Lana - Dance Off

Tutto è pronto per la sfida di Dance Off tra Naomi e Lana. La prima è accompagnata dai fratelli Usos, la seconda da Rusev e Aiden English. Parte prima la Ravishing One, che sfodera una prestazione decisamente degna di nota (sotto tutti i punti di vista). Risponde Naomi, che si batte alla grande con la sua mobilità ed esplosività.

Si passa al secondo round, con Lana che propone all'avversaria di ballare insieme, abbracciandola. Parte il balletto, ma la ragazza originaria della Lettonia tradisce Naomi e la colpisce con una Neckbreaker. Scatta così una rissa che coinvolge tutti sul ring e che viene vinta da Naomi, con Lana in fuga dopo aver subito la Rear View.

New Day vs The Miz e The Bar

Il secondo incontro della serata è un 6-Man Tag Team Match tra il New Day e la fazione composta da The Miz, Cesaro e Sheamus. Un gran bell'incontro, che viene vinto dai primi tre dopo la Big Ending di Big E su The Miz.

Backstage

Torniamo con l'inquadratura nel backstage, dove Luke Gallows & Karl Anderson si dicono certi di battere i Bludgeon Brothers a Money in the Bank. Durante la loro intervista vengono interrotti da un filmato che appare nella televisione dietro di loro, dove si vedono Harper e Rowan avvertire i prossimi rivali: a MITB sarà il momento della loro dipartita.

Asuka vs Mandy Rose

Eccoci arrivati al match stabilito poco fa dalla General Manager di SmackDown, quello tra Asuka e Mandy Rose. Già durante la sua sigla introduttiva la giapponese viene attaccata a tradimento da Sonya Deville, che tenta di servire su un piatto d'argento la vittoria alla sua compagna.

L'Imperatrice del Domani sale sul ring (con la campionessa di SmackDown, Carmella, al tavolo di commento) e accetta comunque di lottare, riuscendo anche a vincere dopo aver applicato la Asuka Lock su Mandy Rose. A incontro concluso Carmella sale sul ring e alza la cintura davanti lo sguardo della giapponese: la principessa di Staten Island non ha paura della sua prossima avversaria.

Backstage

Telecamera nel backstage a inquadrare Charlotte e Becky. Le due amiche si dicono certe della vittoria di Asuka a MITB, ma sono indecise su chi tra loro due vincerà la valigetta per andarla poi a sfidare. Paige passa di lì e ascolta tutto: dopo aver ricordato i vecchi tempi del Team PCB, fa capire di avere un'idea, ma non la esplicita e se ne va.

Sin Cara incontra il vecchio amico Andrade "Cien" Almas e lo saluta affettuosamente. Arriva di corsa Zelina Vega, che dice al Luchador di non rivolgersi così al suo assistito. Sin Cara chiede spiegazioni all'ex NXT Champion, che si limita a dire "Non mi toccare mai più".

We’ve been many places, traveled many roads. 🔝

It’s been a long time hermano.

Que no se te olvide! 🇲🇽👊🏼 @AndradeCienWWE pic.twitter.com/zqGm9Tsqdu — Sin Cara (@SinCaraWWE) May 30, 2018

Samoa Joe vs Daniel Bryan vs Big Cass

Money in the Bank Qualification Match

Siamo arrivati al momento del main event di questa serata, il Triple Threat Match tra Samoa Joe, Daniel Bryan e Big Cass, con in palio l'ultimo posto disponibile per Money in the Bank. La sfida è molto cruenta, il terreno migliore per il bulldozer samoano, che riesce a sfruttare un Running Knee di Daniel Bryan su Big Cass, andando ad afferrare l'uomo con la faccia da capra con la sua Coquina Clutch.

L'ex GM di SmackDown non può far altro che cedere e consegnare così a Samoa Joe l'ultimo posto nel Money in the Bank Ladder Match maschile. Alla fine dell'incontro Big Cass infierisce su Daniel Bryan colpendolo con un violento Big Boot. E con questa immagine chiudiamo il racconto di questa puntata dello show blu del mondo del wrestling WWE.

Samoa Joe vince e si qualifica al Money in the Bank.