Saranno 26 le squadre che accederanno direttamente alla fase a gironi di Champions League, comprese le vincitrici dell'edizione precedente della stessa Coppa e dell'Europa League. Gli altri 6 posti saranno messi in palio nelle qualificazioni. Ogni squadra eliminata nelle qualificazioni di Champions avrà una seconda possibilità in Europa League.

In linea di massima, a partire dagli spareggi della prossima Champions League e fino alla finale tutte le partite cominceranno alle 21:00 CET. Però nella fase a gironi ci saranno due partite di martedì e due di mercoledì che inizieranno alle 18:55 CET, tranne quelle dell'ultima giornata che si giocheranno in contemporanea. Eventuali eccezioni a questa regola potranno essere decise solo dall'UEFA.

Questa modifica interesserà soltanto due squadre, quelle che arriveranno a disputare la finale. Esclusivamente nel match che designerà il team vincitore, infatti, le società potranno inserire 23 giocatori nella distinta di gara, anziché i classici 18. Ciò permetterà di avere a disposizione 12 potenziali sostituti in panchina, invece dei soliti sette, per consentire a club e tecnici una migliore gestione degli uomini e delle forze in quella che è, a tutti gli effetti, la partita più importante della stagione.

Inoltre l'edizione 2018-19 sarà la prima con la nuova formula che prevede 4 squadre qualificate di diritto per le prime quattro federazioni del ranking europeo, che in questo caso sono Spagna, Germania, Inghilterra e, pfinalmente, anche Italia.

Normale, del resto, anche perché le prime partite dei vari turni di qualificazione cominceranno fra poche settimane e l'ente che governa il calcio del Vecchio Continente non può e non vuole farsi trovare impreparato.

