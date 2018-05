L'attaccante spagnolo si trasferisce in J-League al Sagan Tosu: a dare l'annuncio, per errore, il profilo del campionato nipponico.

58 minuti fa

Addio Atletico Madrid, benvenuto Sagan Tosu. Fernando Torres ha deciso, dopo aver salutato i Colchoneros volerà in Giappone e seguirà la strada tracciata da Andrés Iniesta e Lukas Podolski. L'attaccante spagnolo giocherà in J-League nella squadra allenata da Massimo Ficcadenti e in cui milita l'ex Cagliari Ibarbo.

Curioso che l'annuncio sia stato dato per errore sui social dalla J-League, che ha pubblicato e poi rimosso la notizia dell'arrivo di Fernando Torres. Un po' come successo a Unai Emery che sul proprio sito ufficiale aveva reso noto l'approdo all'Arsenal. Ora non resta che aspettare l'ufficialità. Quella vera.

Fernando Torres arriva in terra nipponica dopo aver collezionato 45 presenze, 10 gol e 2 assist nell'ultima stagione con l'Atletico Madrid, conclusa con la conquista dell'Europa League grazie al 3-0 rifilato in finale contro il Marsiglia.