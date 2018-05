I giallorossi preparano una campagna acquisti massiccia: tanti i nomi in ballo, con Monchi che chiude per il centrale iberico e tratta il figlio d'arte.

5 ore fa di Massimiliano Rincione

La Roma si prepara ad affrontare una delle sessioni estive di calciomercato più decisive degli ultimi anni. L'aver raggiunto la semifinale della scorsa edizione di Champions League ha consentito ai giallorossi di poter consolidare le casse societarie, che grazie agli introiti derivanti dal piazzamento europeo potranno chiudere il bilancio al 30 giugno senza l'ossessione di cedere qualcuno in tempi brevi. Questo, ovviamente, non vuol dire che non vi saranno partenze, bensì che sarà possibile tirare la corda al massimo con i possibili acquirenti. In entrata, invece, sono tanti i nomi importanti circolati nelle ultime ore, con il ds Monchi che ha chiuso per Ivan Marcano.

Dal “mi piace” di @justin_kluivert alla prima foto giallorossa di @ante_coric24 alla foto su LinkedIn del procuratore di #Ziyech con Colosseo su sfondo. Tutto molto curioso con dinamiche del calciomercato che con i social si rafforzano..e intanto @OfficialASRoma aspetta e tratta! pic.twitter.com/F186d8pKFq — Calciomercato Roma (@CalciomercatoR) May 29, 2018

Il centrale ex Olympiacos, il cui contratto col Porto scadrà tra un mese esatto, sbarcherà a Fiumicino tra stasera e domani mattina per sostenere le visite mediche. Un colpo d'esperienza per la Roma, che in questo calciomercato non ha comunque rinunciato a puntare su giovani dal futuro avvenire, Coric docet. Priorità anche alla batteria di esterni difensivi, con il ds capitolino che starebbe tentando di stringere i tempi per Pavel Kaderabek dell'Hoffenheim. Il difensore ceco, impiegabile anche a centrocampo, potrebbe sbarcare a Trigoria sulla base di 8 milioni più 2 di bonus. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport però potrebbe sorgere qualche intoppo legato alla qualificazione dei teutonici alla prossima Champions League.

Primi due acquisti per la Roma. Dopo #Coric arriva Ivan #Marcano difensore centrale spagnolo del Porto. Era in scadenza, 31 anni, tre anni di contratto, arriva domani a Roma e visite mediche giovedì a Villa Stuart. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 29, 2018

Sul capitolo uscite, invece, continuano a tenere banco i possibili casi Nainggolan e Strootman: ambedue i calciatori, come ogni anno, vengono accostati a diversi top club italiani e stranieri, e questo nonostante non vi siano margini di trattativa per i loro addii. Più facile vedere Skorupski con le valigie in mano: il portiere polacco, ultimo nelle scelte di mister Eusebio Di Francesco, è cercato dalle due genovesi e dalla Fiorentina. I motivi, ovviamente, sono legati alle probabili partenze dei rispettivi estremi difensori, con l'ex Empoli che avrà dunque un ventaglio di scelte non indifferente per il prosieguo della sua carriera. Per Alisson, invece, vale lo stesso discorso fatto per i due centrocampisti.

Calciomercato Roma: i casi Kluivert e Cristante

Le trattative più importanti per quanto riguarda la Roma restano al momento quelle legate a Justin Kluivert e Bryan Cristante. L'esterno offensivo, figlio d'arte e trascinatore all'Ajax, avrebbe già trovato un accordo con la dirigenza, e continua ad inviare diversi segnali social con like "galeotti" sui profili Instagram del club capitolino. La trattativa, comunque, si preannuncia tutto meno che facile: ecco perché oggi pomeriggio Monchi incontrerà Mino Raiola, agente del calciatore, in quel di Montecarlo. L'obiettivo, come riferisce sempre il Corriere dello Sport, sarà quello di tastare il terreno relativamente alle richieste dei Lancieri, oltre che la conferma dell'accordo già raggiunto.

Per quanto riguarda Cristante, invece, la situazione sembra essere molto più lineare del previsto: l'Atalanta infatti parrebbe disposta ad accontentarsi di 30 milioni - bonus inclusi - per l'ex Benfica, cifra assolutamente alla portata della Roma in questo calciomercato. La parte cash, inoltre, potrebbe essere abbassata con l'inserimento di alcune contropartite tecniche gradite alla Dea, con i vari Tumminello, Antonucci, Verde e Defrel che potrebbero rappresentare delle prospettive importanti per i nerazzurri.