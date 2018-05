La notizia arriva dall'edizione odierna di AS: con la sua prima pagina il quotidiano sportivo madrileno rivela come Cristiano Ronaldo sia fortemente tentato dall'opzione PSG e che il club parigino sarebbe pronto a soddisfare il suo desiderio di tornare ad essere il calciatore più pagato al mondo.

Questa rischia di essere la domanda più importante della sessione estiva di calciomercato che sta per aprirsi. Le parole del portoghese dopo la vittoria dei Blancos contro il Liverpool hanno infiammato le voci sulle intenzioni di CR7 per l'anno prossimo.

Dalla notte della finale di Champions League di Kiev, in Spagna (e nel resto del mondo) non si parla d'altro: il futuro di Cristiano Ronaldo sarà davvero lontano dal Real Madrid nella prossima stagione?

Il quotidiano spagnolo As è sicuro: il club parigino è pronto a mettere sul piatto un ingaggio monstre per CR7. Ma c'è l'ostacolo fair play finanziario.

