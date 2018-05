Il procuratore Joao Santos parla del futuro del suo assistito.

2 ore fa

Nella prossima stagione il Napoli potrebbe avere un volto nuovo in regia. Sì, Jorginho potrebbe lasciare gli azzurri nella finestra estiva di calciomercato nonostante l'arrivo in panchina di Carlo Ancelotti. Se infatti Hamsik e Mertens sembra abbiano deciso di restare per lavorare con Carletto, il centrocampista italo-brasiliano è sempre più vicino alla Premier League.

E a un club in particolare: il Manchester City campione d'Inghilterra in carica. A parlare apertamente del trasferimento del 26enne è stato il suo agente Joao Santos a TMW: "Il Manchester City ha fatto un'offerta al Napoli e non mi risulta sia stata rifiutata. Siamo in attesa che i club trovino l'accordo, la meta sarebbe quasi irrinunciabile". Insomma, se non è tutto fatto manca pochissimo.

E pensare che solo pochi minuti prima Jorginho aveva dichiarato: "Non ho ancora parlato con Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio. Creso sia normale che abbia pensato di lavorare insieme a lui. Comunque ora non voglio pensare al mercato, sono focalizzato su Francia e Olanda". Al mercato ci sta invece pensando il suo agente che è in attesa della fumata bianca.